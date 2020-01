Ilary Blasi è tornata in tv. Dopo la vacanza alle Maldive con tutta la famiglia che la conduttrice romana ha descritto per filo e per segno su Instagram, è stata ospite di Fabio Fazio nello studio di ‘Che tempo che fa’ e si è raccontata in una divertente intervista che, a giudicare dalle reazioni social, è piaciuta molto al pubblico.

Su Twitter la bella Ilary Blasi ha incassato un’infinità di complimenti e non sono pochi i telespettatori che la ‘reclamano’ sul palco del GF Vip. La presentatrice sta infatti vivendo un momento di pausa dal piccolo schermo e, almeno in queste due puntate del reality, molti hanno sentito la sua mancanza al reality di Canale 5 che ha condotto per 3 edizioni consecutive ora affidato ad Alfonso Signorini. In ogni caso, su Rai2 Ilary Blasi ha parlato molto del suo privato. (Continua dopo la foto)

















Ilary Blasi ha parlato soprattutto del marito e non è mancato un momento di emozione quando in studio sono state mandate in onda le immagine dell’addio al calcio giocato di Francesco Totti allo stadio Olimpico di Roma, al quale lei non poteva certo mancare. E alla domanda di Fazio “Come è stare con Francesco?”, ha risposto: “La gente non mi calcola”. (Continua dopo la foto)















In pratica l’affetto dei fan è sempre concentrato su Totti e a questo proposito la Blasi ha raccontato in diretta un divertente siparietto: “Mentre venivo qua, mi ha chiamato una persona: ‘Ilary sono Mattia! Salutami Francesco’, così mi ha detto. Io non vengo proprio calcolata. Stare con lui è umiliante”, ha poi aggiunto scherzando. In studio, da Fazio, Ilary era come sempre bellissima. In total black, ha indossato un tubino aderente firmato Norma Kamali. (Continua dopo le foto)











Ha poi abbinato l’abito a dei sandali dorati con tacco a spillo di Jimmy Choo ma il dettaglio più ‘inedito’, che ha subito attirato l’attenzione del pubblico è stata l’acconciatura. I tempi delle parrucche e sono finiti: Ilary Blasi questa volta lasciato i capelli sciolti e soprattutto al naturale. Sarà perché è da poco tornata dal mare, la conduttrice ha lasciato le cosiddette ‘beach waves’ che di solito tipicamente estive. Li lascerà così o tornerà a piastra e pettinature?

