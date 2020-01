Manca poco ormai al Festival di Sanremo. Andrà in onda su Rai1 a partire da martedì 4 febbraio per concludersi sabato 8 febbraio e, com’è noto, quest’anno sarà Amadeus a guidare al serata e la gara dal palco del teatro Ariston, mentre il Dopo Festival sarà condotto da Nicola Savino e andrà in onda su Rai Play. Per quanto riguarda i cantanti, sono 24 ed eccoli in rigoroso ordine alfabetico con i rispettivi brani.

Achille Lauro (Me ne frego), Alberto Urso (Il sole a est), Anastasio (Rosso di rabbia), Bugo e Morgan (Sincero), Diodato (Fai rumore), Elettra Lamborghini (Musica – E il resto scompare), Elodie (Andromeda), Enrico Nigiotti (Baciami adesso), Francesco Gabbani (Viceversa), Giordana Angi (Come mia madre), Irene Grandi (Finalmente io), Junior Cally (No grazie), Le Vibrazioni (Dov'è), Levante (Tiki Bom Bom), Marco Masini (Il confronto), Michele Zarrillo (Nell'estasi o nel fango), Paolo Jannacci (Voglio parlarti adesso), Piero Pelù (Gigante), Pinguini Tattici Nucleari (Ringo Starr), Rancore (Eden), Raphael Gualazzi (Carioca), Riki (Lo sappiamo entrambi), Rita Pavone, (Niente – Resilienza 74) e Tosca (Ho amato tutto).

















Sappiamo invece meno sulle donne che affiancheranno Amadeus durante le serate della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Sono 10 in tutto, come annunciato dal conduttore tempo fa, e ogni sera 2 di loro saranno sul palco. Per ora, stando alle indiscrezioni, sembrano confermate Antonella Clerici, Rula Jebreal, le giornaliste del Tg1 Laura Chimenti ed Emma D'Aquino, Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello (fidanzata di Valentino Rossi) e Georgina Rodriguez (compagna di Cristiano Ronaldo).















Nelle scorse ore, poi, si è aggiunto un nuovo nome, fatto direttamente da Amadeus. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020, ospite telefonico della prima puntata di "Chiamate Mara 3131", il programma radiofonico della Venier in onda da oggi, 13 gennaio, su Radio 2, ha chiesto ufficialmente alla 'zia Mara' di affiancarlo nella conduzione della serata finale.











“Voglio che sabato sera, nella finale, tu sia la prima donna a scendere la scala – ha detto in diretta Amadeus – Ti voglio vicino a me quella sera, sei la donna che amano tutti, non ti voglio solo seduta in prima fila”. Una proposta che Mara Venier ha accettato con gioia. E pure con ironia: “Senza tacchi, ma ci sarò. Sono onorata!”.

