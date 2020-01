Incredibile quanto avvenuto nella sede di Saxa Rubra della Rai. A denunciare l’accaduto è la conduttrice del Tg2, Manuela Moreno. La giornalista è stata vittima di un furto, ma ha preferito scherzarci su postando una storia sul suo profilo Instagram. Il clamoroso episodio è stato raccontato così: “Mi hanno rubato le scarpe, il ladro ha scassinato l’armadietto. FURTO! Rubate queste scarpe dal mio armadietto in redazione!!”.

Ed ancora: “Il ladro ha scassinato la serratura…chi le ha viste? Se le incontrate scrivete qui”, accompagnando il post con gli hashtag #dispetti #feticisti #sfigati. La presentatrice dell’approfondimento della testata Rai – Tg2 Post ha preferito quindi non arrabbiarsi più di tanto, anche se ciò che è successo è davvero pazzesco, praticamente senza precedenti. E chissà chi avrà compiuto questo gesto. (Continua dopo la foto)

















Mentre l’amministratore delegato della rete pubblica, Salini, era intento a ridisegnare i vertici della Rai, qualche malvivente si è introdotto in maniera furtiva aprendo con la forza l’armadietto della Moreno, la quale sta ottenendo dei grandiosi risultati in termini di ascolto con il Tg2 Post, avendo incassato più del 5% di share. La giornalista ha indirizzato inoltre un altro messaggio all’autore del furto. (Continua dopo la foto)























La giornalista ha augurato al ladro di cadere dai tacchi a spillo, decisamente molto alti, aggiungendo una frase ironica: “Vogliamo ricordarle così”. La donna è riuscita a mantenere la calma, nonostante sicuramente si sarà arrabbiata non poco al momento della scoperta del fattaccio. Ma pubblicamente ha voluto restare serena ed utilizzare un linguaggio sarcastico per denunciare l’accaduto. (Continua dopo la foto)

Moreno, nata a Roma l’11 luglio del 1966, ha iniziato a lavorare nella Rai nel 1992. Inizialmente ha fatto parte della redazione del Tg1, curando rubriche e collegamenti in diretta dell’edizione del mattino e le rubriche ‘Italia sera’ e ‘Prima di tutto’. Dal 2002 è al Tg2. In veste di inviata ha coperto numerosi avvenimenti come gli attentati alla maratona di Boston nel 2013, quelli alla sede di Charlie Hebdo e al Bataclan del 2015, all’aeroporto di Bruxelles e al mercatino di Natale di Berlino del 2016 e l’attentato terroristico di London Bridge del 2017. Nel 2006 fu concorrente della prima edizione del reality show ‘Notti sul ghiaccio’, in coppia con il nazionale di pattinaggio Fabrizio Pedrazzini.

