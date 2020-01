“Mi fa orrore!”. Federica Panicucci contro il concorrente del GF Vip, perde le staffe a Mattino Cinque

“Io se fossi stato single quella piccolina lì tutta trasparente. Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale”, è questa la frase che sta facendo rischiare l’eliminazione a Salvo Veneziano, all’interno del Grande Fratello Vip 4. Oramai il Gf Gate è scoppiato! E vede sotto accusa appunto, solo Salvo Veneziano. Il web è contro il gieffino, tanto da chiedere al programma la sua squalifica. In particolare, oggi a Mattino 5 vediamo Federica Panicucci profondamente sconvolta per le frasi utilizzare da Salvo su Elisa De Panicis. Per molti le dichiarazioni di Salvo sono davvero sconvolgenti e non si possono assolutamente sentire.

Le battute fatte da Veneziano avrebbero superato davvero il buon senso e hanno scatenato l’ira del pubblico. Infatti, i telespettatori chiedono ora a gran voce un provvedimento immediato nei confronti del concorrente, inizialmente entrato come highlander, insieme ad altri tre ex gieffini. Il tutto è accaduto quando si trovavano tutti e quattro nel privée, in attesa di essere trasferiti nella Casa. Sergio Volpini ha chiesto ai suoi compagni d’avventura quali sono le donne, presenti nel reality, che avrebbero potuto sedurli. Continua a leggere dopo la foto

















Ed ecco che proprio la reazione di Salvo a questa domanda ha sconvolto un po’ tutti. Salvo con quella frase voleva rispondere alla domanda di Sergio. Veneziano al Grande Fratello Vip ha poi continuato: “Da staccarle la testa e lasciarla con la pelle sul letto perché le ossa me le sono bevute!”. Continua a leggere dopo la foto















È possibile, intanto, sentire le risate dei presenti, mentre Salvo sembra rendersi conto di quanto detto. Infatti, vediamo il concorrente chiedere scusa guardando verso le telecamere. Oggi a Mattino 5, la Panicucci parla dell’accaduto e dimostra di essere profondamente sconvolta. La conduttrice si ribella e spera che Alfonso Signorini faccia di tutto per mettere in atto un provvedimento contro Salvo. Continua a leggere dopo la foto











“A me questo video fa orrore. Trovo terribile quello che Salvo dice e gli altri che ridono. Lo trovo disgustoso, una cosa del genere è intollerabile”, dichiara la Panicucci contro Salvo. Le dichiarazioni di quest’ultimo sull’influencer Elisa sono per la conduttrice di Mattino 5 davvero intollerabili e i presenti in studio appoggiano il suo sfogo. Roba da matti.

Ti potrebbe anche interessare: Maria, trovata morta nel sacco a pelo: la clamorosa svolta. C’è un arresto