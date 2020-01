“Sono attratto dagli uomini”. GF Vip, il coming out del concorrente: “Solo coi maschi i veri amori”

Grandi rivelazioni quelle di ieri sera nella casa più spiata d’Italia. Al centro del mirino Aristilde Malnati e la sua confessione intima. L’archeologo ha già dato alcune avvisaglie sulla ‘questione’, ma finalmente ha deciso di togliere ogni dubbio, anche per evitare antipatiche polemiche, già sorte diverso tempo fa con Giulia De Lellis. Aristilde ci riprova e adesso la casa del Grande Fratello Vip ha la sua ntozia del giorno. Paolo Ciavarro, il fedele confidente.

Incipit dell'archeologo: "In questo momento non sono preso per nessuno. Ci sono stati dei grandi inizi, da cui sono andato via, sono fuggito io. Non so per quale motivo, onestamente non me lo spiego tanto. Non sono arrivato ad una soluzione. I miei veri amori, le vere infatuazioni, a livello di intensità sentimentale e intellettuale le ho sempre provate con gli uomini. Mentre invece le attrazioni carnali le ho provate con le donne". Ma non è finita qui.































"La grande partecipazione a livello sentimentale le ho provate solo con uomini della mia età o più maturi. Invece a livello fisico da persone più giovani. Io ho vissuto molti amori non corrisposti, forse infatuazioni. In realtà diventano anche ossessioni. Io ho cercato di farle finire prima". L' archeologo ha fatto coming out ed ha detto di essere sentimentalmente attratto dagli uomini, unici suoi veri amori. Sorpresi? Forse neanche così tanto, ma era giunto il momento di spazzare via ogni dubbio e nella casa de Grande Fratello Vip questo è possibile.









Gli argomenti sollevati da Aristide sottolineano una profondità comune a molti telespettatori e parlarne non può che contribuire a creare dibattiti interessanti e scambi di opinioni genuini. La reazione di Paolo Ciavarro è stata encomiabile, perché il ragazzo ha cercato di capire Malnati, restando assolutamente naturale. Ciavarro dimostra ancora una volta di non essere solo bello, ma anche ricco di valori di apertura e di una spiccata e indiscussa educazione. Adesso, probabilmente, per Aristide sarà molto più facile affrontare la nuova esperienza del GF, evitando fraintendimenti e litigi, come accadde con Giulia De Lellis.

Una dicotomia profonda, quella ammessa da Aristide, ma anche una confessione coraggiosa. Malnati è esperto di storia antica. Amico d’infanzia di Alfonso Signorini, non aveva mai parlato apertamente della sua vita privata. Di lui si conosce invece il prestigioso curriculum professionale. Ha conosciuto Signorini alla Statale di Milano. spiccando professionalmente per aver preso parte a 15 campagne di scavo in Egitto, dove la sua équipe ha scoperto centinaia di papiri scritti in greco. Solo a partire dal 1996 ha iniziato la carriera giornalistica collaborando con Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e Libero; per le emittenti Telenova e TV2000 è stato autore di documentari sulla Bibbia. Insomma, di esperienze ne ha vissute molte e chissà quanto si scoprirà di lui.

