Che Salvo Veneziano non sia un pozzo di scienza o in qualche modo avvicinabile all’aura culturale di Piero Angela, questo è chiaro. E che ognuno di noi si aspettava dal discusso protagonista del Grande Fratello Vip 4, è sottinteso. Ma mai avremmo immaginato di arrivare a questo livello, o forse sì. Che poi, come in ogni edizione, anche in questo Grande Fratello sono arrivate le prime frasi che potrebbero portare uno dei concorrenti alla squalifica. Ieri sera Salvo Veneziano ha fatto delle affermazioni davvero pesanti su Elisa De Panicis.

Mentre scherzava con Sergio, Patrick e Pasquale, il pizzaiolo siciliano ha dichiarato: “Allora dico una cosa. Io se fossi stato single, c’era quella piccolina così, tutta trasparente co ’sto culettino. Ma quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Da staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle le lasci, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla dai. Io sono stato attratto che gli ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”. Continua a leggere dopo la foto

















Naturalmente il web è diviso, da una parte ci sono quelli che chiedono una squalifica immediata e dall’altra chi sostiene che questo modo di parlare non sia offensivo, ma scherzoso. Per adesso il GF non ha preso una decisione. Se gli autori dovessero scegliere di eliminare Venziano, il televoto verrebbe annullato, visto che il pubblico è chiamato a votare proprio tra Salvo e Patrick. Continua a leggere dopo la foto















Tra le risate degli alti, Salvo forse si è reso conto delle parole fuori luogo appena pronunciate e, ancora con il sorriso sulle labbra, ha aggiunto uno “scusate” detto in direzione delle telecamere. Ma, se si pensava che la sua invettiva contro la De Panicis fosse conclusa, Veneziano ha proseguito con frasi ancora più forti. Continua a leggere dopo la foto











“Lì è proprio da maciullarla! – ha aggiunto, continuando a commentare il look scelto da Elisa per l’ingresso nella Casa -. Al momento, però, nessuno della produzione si è espresso a riguardo, ma si spera che tali dichiarazioni non passino inosservate.

Ti potrebbe anche interessare: “Schifo!”. Scomparsa Luigi Mario Favoloso: dopo le accuse di Nina Moric è la sorella del suo ex a parlare