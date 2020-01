Ospite di Domenica In e di “zia Mara Venier”, Eleonora Daniele si è raccontata e ha raccontato la nuova avventura, la gravidanza tanto attesa. La conduttrice ha spiegato che aveva perso le speranze di diventare mamma dopo averci provato inutilmente. Poi, quel segno positivo sul test di gravidanza è arrivato all’improvviso e inaspettatamente. La conduttrice di “Storie Italiane” ha parlato di “magia” seguita alle nozze.

"Dopo il matrimonio, la magia", ha detto un'emozionatissima Eleonora Daniele commentando la gravidanza e l'arrivo (a giugno) di Carlotta. Eleonora Daniele si è sposata con Giulio Tassoni l'estate scorsa dopo 16 anni di fidanzamento. La coppia, fidanzata nel 2003, si era conosciuta a una festa nel locale Piper di Roma. Giulio Tassoni è un imprenditore nel settore della cosmesi e discende dallo scrittore seicentesco Alessandro Tassoni.

















Nell'intervista rilasciata a Mara Venier, la conduttrice di Storie Italiane ha rivelato come ha scoperto di essere incinta. "Faccio il test di domenica, era mattina, sono andata da mio marito con la testa bassa e con un filo di voce ho detto 'sono incinta' e lui mi dice 'lo sapevo amore mio, finalmente', ha detto Eleonora Daniele a Mara Venier. E ancora: "Ogni sera si avvicina alla pancia e le parla, dovrebbe nascere a giugno, un Gemelli".















"La Venier mi ha portato bene – dice Eleonora nel salotto di Rai 1 -, a maggio son venuta qua, ho espresso il desiderio di voler avere un figlio, a 43 anni pensavo di non poter più avere figli. La pancia? Era impossibile ormai tenerla nascosta, poi con tutte le nausee che ho avuto tutte le mattine. Chiamerò Carlotta la figlia che nascerà a giugno, la mia nonna materna l'ho amata tantissimo, ho pensato che se avessi avuto una figlia femmina l'avrei chiamata così per restituirle un po' di amore che lei mi aveva dato da piccola". Poi la richiesta a Mara Venier.









“Mara vorresti essere la madrina al battesimo di Carlotta?“. Una vera sorpresa per la Venier che non riesce a trattenere le lacrime di felicità. “Ma me lo dici così? Disgraziata” le dice, abbracciandola. “Parleremo in veneto” le risponde Eleonora, facendo riferimento alle loro origini. “Mia madre vorrebbe conoscerti, ma anche tutta la mia famiglia” le dice.

