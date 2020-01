Giallo a ‘C’è Posta per te’, la sua assenza è saltata subito all’occhio: monta la protesta. Maria, resta in silenzio

È spettato proprio a Johnny Depp inaugurare la stagione 2020 di C’è posta per te, people show di Canale5. Il divo del cinema hollywoodiano ha regalato una borsa di studio e un corso professionale a Emanuele e Rosalba, due ragazzi orfani il cui padre è morto in un incidente sul lavoro a gennaio 2019. Ma tutti notano un’assenza insolita in studio. Si apre un vero e proprio ‘giallo’, perché accanto al divo del cinema, tutti attendevano anche lei.

Un vero debutto con i fuochi d’artificio quello del 11 gennaio 2020 per C’è Posta per te di Maria De Filippi. Johnny Depp è apparso commosso dalla storia di Rosa e dei suoi figli Emanuele e Rosalba. Li ha invitati a continuare a sostenere la madre e a pensare che la presenza del loro papà resterà a fargli da guida. “Ho deciso che voglio reagire perché ho i due figli migliori che potessi desiderare. Chissà se mi perdonerete mai per aver tolto anche l’ultimo saluto al vostro eroe”. La donna continua con la sua promessa. (Continua dopo le foto).

















“Sono arrabbiata con il destino perché questo scherzo non me lo doveva fare. Portarmelo via è come se qualcuno mi avesse spinto giù per un burrone. Ma non voglio fare lo stesso scherzo a voi, non posso lasciarmi andare. Vi prometto che ce la farò a prendervi per mano e ad accompagnarvi sempre”. Il gesto di Johnny è stato davvero importante: una borsa di studio per Rosalba consentirà di finire l’università e per Emanuele sarà possibile seguire un corso professionale per diventare barbiere. La commozione non lascia perdere un dettaglio importante: accanto a Deep non c’è lei. (Continua dopo le foto).























La nota traduttrice Olga Fernando è assente e lo notano tutti. A farlo notare alcuni utenti su Twitter, pronti a chiedere spiegazioni sul motivo che ha spinto la redazione a rimpiazzare la traduttrice con una voce fuori campo maschile. Ecco alcuni commenti a caldo: “Partners in crime che diventa fratelli nel crimine per il traduttore! Ridateci Olga Fernando!”. “Ma in tutto ciò, dov’è Olga Fernando?”. “C’è Posta Per Te senza Olga Fernando è come un cielo senza stelle”. “Troppi soldi per Johnny Depp e non è rimasto niente per Olga Fernando”. “Uscitela!”. “Olga Fernando dove sei?”. “Scandalosa la mancanza di Olga Fernando, ma che cavolo vi dice la testa?”. “Dove sta? La rivogliamo ora”. (Continua dopo le foto).

La serata si è rivelata indimenticabile, sia per il gesto di Deep che per l’assenza di Olga. Sicuramente la storia della famiglia di Rosa, colpita dal lutto del padre, ha colpito tutti e di certo le attenzioni sono state riversate su quella triste vicenda. L’attore ha confortato Rosa e ha saputo regalare un barlume di speranza ai due giovani figli, prossimi a realizzare il sogno della loro vita. È noto che Deep sia padre di Lily-Rose Depp, nata dal matrimonio con l’attrice e cantante francese Vanessa Paradis. La figlia dell’attore ha preso sempre una posizione netta nei riguardi di Deep papà: “Mio padre è la persona più dolce che io conosca, è stato meraviglioso con me e con il mio fratello più piccolo, e chiunque lo conosca dirà la stessa cosa”. Johnny sa perfettamente quanto sia importante, in una famiglia, la figura paterna.

