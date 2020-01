C’è posta per te, Luca Argentero si emoziona per la storia di Luciano

A c’è posta per te non solo storie dal lieto fine, o dall’esito negativo. Ci sono vicende che purtroppo non hanno proprio un finale e quella che vi stiamo per raccontare è una di queste, atroce e dolorosa. A sostenere il protagonista entrano in studio Luca Argentero e Cristina Marino. Maria De Filippi si complimenta: “Siete bellissimi” poi si rivolge a Cristina: “Lo hai fatto diventare sportivo”. La Marino ironizza: “L’ho fatto diventare un giovanotto”. Entra in studio Luciano. Ha 67 anni, da quattro anni è su una sedia a rotelle. Una mattina si è svegliato e non sentiva più le gambe.

La cosa non lo ha sconvolto fino a che accanto a lui c’era la moglie Lucilla: “Con lei non mi sentivo disabile. Camminavo perché lei mi spingeva. Mi sentivo come tutti gli altri”. Nel 2017, la donna inizia ad avvertire dei dolori al petto e all’anca. Dopo alcuni controlli arriva una brutta diagnosi. Durante le terapie, Lucilla incoraggiava Luciano e la figlia Camilla dicendo: “Non vedo l’ora di rimettere gli stivali rossi”. A gennaio del 2019, le condizioni di salute di Lucilla precipitano. Poco dopo la donna muore: “Adesso mi sento un disabile, Camilla sta tentando di aiutarmi e sostituirsi a mia moglie”. Continua a leggere dopo la foto

















Così, vuole farle incontra Luca Argentero. L’attore, commosso, chiede a Maria De Filippi di dare un regalo a Camilla. È una collanina: “C’è un cuore, una L che può essere Lucilla, Luciano e anche Luca (ride, ndr) e poi una farfalla”. Prima puntata intensa e ricca di emozioni a C’è Posta per te, con tante storie e ospiti di lusso. Continua a leggere dopo la foto















La prima busta ad aprirsi è quella di Rosa, che ha perso il marito in un brutto incidente sul lavoro. Con la complicità di Johnny Depp, ospite dalla De Filippi per una sera, ha organizzato una sorpresa per i figli Rosalba ed Emanuele, ai quali vuole chiedere scusa. La seconda protagonista della puntata si chiama Diletta e si rivolge a C’è Posta per Te per chiarire con suo figlio Gabriele, che ormai non vuole più avere nulla a che fare con lei. Continua a leggere dopo la foto











Segue la storia di Bonny, alle prese con una storia d’amore complicata e più che mai in bilico. La quarta storia è quella di Raffaella, che non vede il padre da molti anni e questa sera vorrebbe riabbracciarlo davanti a tutta Italia. Poi quella di Luca Argentero, ma la conoscete già.

Ti potrebbe anche interessare: “Delusione enorme”. Maria De Filippi si mette a nudo, viene fuori un segreto per anni rimasto nascosto