“Delusione enorme”. Maria De Filippi si mette a nudo, viene fuori un segreto per anni rimasto nascosto

Quando si afferma che Maria De Filippi è la reginetta della tv, si fa rifermento anche al motivo profondo per cui è tanto apprezzata da tutti. Maria riesce sempre a fare emergere una spiccata umanità anche e soprattutto davanti alla telecamera, senza badare troppo al fatto di trovarsi in tv e di fronte a un pubblico vastissimo di telespettatori. L’abbiamo vista spesso accorrere in aiuto dei ragazzi di Amici durante i momenti di difficoltà. Questa è l’ennesima dimostrazione della sua sensibilità.

Non per questo, però, non è severa quando occorre. La classe che non ha saputo dare valore alla possibilità di studiare nella scuole di Amici è stata punita severamente: tutti ricorderanno quando i ragazzi sono scesi per le strade di Roma come netturbini. Poi non possono non essere citate le lettere di fine trasmissione, cosa che lega i rapporti di amicizia tra la conduttrice e gli allievi anche quando l’edizione del programma giunge al termine. Qualche esempio? Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. È stato eliminato Michelangelo Vizzini e Maria non ha esitato a dire la sua. (Continua dopo le foto).































Michelangelo Vizzini ha perso la sfida contro Francesca Sarasso ed è andato incontro alla consueta eliminazione. Il cantante è sempre stato alto in classifica e la sua eliminazione è stata una doccia fredda per tutti. Le parole di congedo di Michelangelo hanno saputo commuove e riassumere tutto quel che il giovane talentuoso ha avuto la fortuna di condividere con la classe: “Quest’esperienza mi stava facendo crescere e mi ha fatto crescere. Davvero. Grazie”. Non sono mancato gli abbracci, sia ai colleghi che ai professori ed è stato questo gesto a mobilitare Maria. (Continua dopo la foto).









In studio l’atmosfera era davvero pesante. Una volta comunicata l’eliminazione di Michelangelo, le lacrime non hanno esitato a manifestarsi. Incluse quelle di Michelangelo. Ecco che Maria ha provato, come suo solito, a confortare tutti. La conduttrice ha spiegato che Amici non è la musica e che c’è stato anche chi ha perso in un talent show – ad esempio Mahmood – ma poi ha vinto Sanremo. Inoltre, ha ricordato anche gli inizi della sua carriera. Davvero un’esclusiva per Maria, che per quanto sia attenta e ‘materna’, non sempre si abbandona a confessioni simili. (Continua dopo le foto).

“Quando ho fatto la prima trasmissione televisiva ci rimasi malissimo. Capisci che alcune critiche servono per imparare di più persino”. Maria si è saputa immedesimare in un momento molto particolare: per un giovane talento, che ha un sogno e che in questo investe tutte le energie necessarie, non è mai facile affrontare un ‘rifiuto’ o un’eliminazione. A volte sono proprio quei ‘no’ a fare andare avanti, aspirando al meglio, senza vedere degli ostacoli insormontabili per la realizzazione di quel sogno. Maria, questo, lo sa benissimo.

