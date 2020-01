“Ho fatto un patto con loro”. Barbara D’Urso, la confessione privatissima a Verissimo

La regina di Mediaset Barbara D’Urso è stata la grande protagonista di ‘Verissimo’, nella puntata andata in onda oggi, sabato 11 gennaio. La conduttrice di ‘Pomeriggio 5’ e ‘Live – Non è la D’Urso’ ha toccato numerosi argomenti. Non ha voluto parlare dettagliatamente dei suoi figli perché questi ultimi vogliono stare lontani dai riflettori, ma ha comunque detto di amarli. Poi ci si è soffermati sulla sua vita privata e sulle critiche di Massimo Giletti.

Durante il suo ingresso c’è stato un siparietto tra lei e Silvia. Barbara è arrivata con un ventaglio e ed ha detto alla presentatrice, vestita con una maglietta trasparente: “Ma tu sei pazza, sei trasparente!”. E la Toffanin: “Ma non si vede niente”. Ed ancora Carmelita: “No no si vede…”. Silvia poi ha iniziato a sfottere la D’Urso: “Scusa, guarda come sei tu e io devo vestirmi da suora?”. La conduttrice napoletana ha replicato: “Io sono più grande di te, tu sei ancora piccola e sei un poco poco trasparente”. (Continua dopo la foto)

















Poi a Barbarella sono state poste le prime domande: “Natale? Sono stata in Spagna con mio fratello, che abita lì, poi mi hanno raggiunto i miei figli e il loro papà. Comunque è stato un Natale felicissimo. Con i miei figli ho un accordo. Non parlare mai di loro in tv”. Quindi, per motivi di privacy e di rispetto ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli. Spazio poi alla polemica con il conduttore Giletti. (Continua dopo la foto)























“Giletti ha criticato anche te sul caso Pamela Prati. Si è accanito contro di noi che siamo testata sotto giornalistica. Noi con i nostri giornalisti su Pamela abbiamo cercato di fare chiarezza. Sono andati in giro per tutta Italia ed Europa…Dopo settimane e grazie a loro, una delle tre, Eliana Michelazzo, ha confessato. So che la testata, non io, la testata giornalistica ha fatto un grande lavoro”. (Continua dopo la foto)

E a proposito delle numerosi voci di gossip sul suo conto, Silvia Toffanin le ha mostrato una foto di Filippo Nardi. E Barbara D’Urso ha affermato: “Siamo amici, non è mai successo niente e non ci siamo mai dati neanche un bacio. Saremmo anche carini insieme, ma onestamente no”. E a chi la critica per le sue foto ‘hot’ ha replicato: “Ho alcuni anni, faccio danza, ho delle belle gambe e quindi perché no. Io mi sento a mio agio con un vestito corto e a volte con la faccia struccata”.

