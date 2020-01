Quando si sono incontrati nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ Elisa De Panicis ed Andrea Denver si sono abbracciati in maniera forte e a lungo, durante l’ingresso di lei. Il conduttore Alfonso Signorini ha quindi domandato se ci fosse stato qualcosa in passato tra di loro. Andrea ha riferito di essere un suo amico, ma Elisa ha risposto: “Str…zo”. Dopo la puntata, lei si è arrabbiata per la dichiarazione di Denver e si è sfogata con Adriana Volpe e Paolo Ciavarro.

L'influencer ha iniziato a raccontare la sua storia, affermando che due anni fa, nel giorno di San Valentino, lui la invitò a cena: "Andrea mi invita a cena con Damante e la De Lellis. Io non accetto perché a San Valentino che ci facciamo io e te? Dico, guarda, ti manderò una mia amica". Ma successivamente le cose cambiarono e tra i due ci fu un rapporto diverso.

















"Io ero molto distaccata all'inizio. Poi abbiamo iniziato a vederci ripetutamente. Da Miami ogni tanto sono andata a New York, lui ogni tanto veniva a Miami, perché io vivevo là. Poi ci siamo visti a Milano. Una storiella che va avanti per un anno e mezzo", ha precisato la De Panicis. Quest'ultima ha inoltre detto di essere stata cercata dal ragazzo un mese fa a Milano e poco tempo fa a Roma.























Ora Elisa sta frequentando un'altra persona: "Quando sono scesa a Roma mi dice che mi viene a trovare in albergo, io ho detto no. Ma stiamo scherzando? No assolutamente. Lui ogni volta ci prova, io dico no perché sto frequentando un altro ragazzo. Adesso tu in serata dici che sono amica e non c'è stato mai niente? Ti viene l'incavolamento. Poi mi mette sempre a disagio. La cosa è tosta, io accetto di vivere in una casa e fare una convivenza forzata con lui".

La Volpe e Ciavarro avevano quindi compreso che tra i due ci fosse stata una vera e propria liaison. Ma la sexy influencer ha tenuto a precisare: “Non siamo stati insieme, ci siamo frequentati”. Prima di fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, lei ha avvisato il ragazzo con il quale si sta frequentando della sua conoscenza passata con Andrea. Ma gli altri due concorrenti le hanno fatto notare che non avrà apprezzato molto la sua reazione, visto che sembra possa avere un interesse nei confronti di Denver. Elisa ha concluso dicendo che questo suo possibile futuro fidanzato non è italiano e quindi molto probabilmente non seguirà il reality show.

