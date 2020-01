Michele Cucuzza è stato il primo concorrente a varcare la famosa porta rossa della Casa di Cinecittà. Seguito a ruota da Rita Rusic, su impulso di Alfonso Signorini il giornalista e la produttrice cinematografica hanno regalato al pubblico un siparietto esilarante. Cucuzza pensava di spaventare Rita apparendo all’improvviso da dietro il divano, ma non sapeva che lei era stata ‘istruita’ per fingere uno svenimento. E alla fine si è spaventato lui ma fortunatamente tutto si è risolto in quattro e quattr’otto.

Dopo una respirazione bocca a bocca, il giornalista è venuto a sapere dello scherzo e si è così lasciato andare a una risata. Poi il bacio, anche se dal vetro, con Antonella Elia, che era rinchiusa in una stanza protetta della Casa. Insomma, un inizio scoppiettante per Michele Cucuzza, per cui il GF Vip rappresenta il suo primo reality show.

















E se questi sono stati i presupposti, il seguito è stato ancora meglio. Sono bastati pochi minuti per comprendere il grande potenziale da concorrente del GF Vip 4 di Michele Cucuzza, che nei giorni successivi non ha deluso le aspettative. Intanto con una gaffe perché il giornalista non riesce proprio a ricordare i nomi degli altri concorrenti, che in effetti sono parecchi.















Quest'anno, in effetti, la Casa è molto affollato e Cucuzza, non riuscendo a ricordare i nomi di tutti, ha quindi lanciato una proposta che ha fatto impazzire il popolo di Twitter, per cui il giornalista è già un idolo: "Mettiamo delle targhette a tutti i concorrenti", ha provato a dire. Cucuzza ha già tantissimi fan sui social. I più sfegatati hanno già un nome: si chiamano i 'Cucuzzers', così ribattezzati dalla figlia Matilde.









Cucuzza primo giorno #GFVIP:

– rompe un bicchiere e si fa male a un dito

– rompe la cinta del microfono e chiede a bassa voce alla Elia di cambiarla lei

– ci dona Clizia confusa tra raziocinio e irrazionale

– è convinto che Malgi abbia 160milioni di follower#cucuzzers, uniamoci pic.twitter.com/H8emGscCG9 — Paola. (@Iperborea_) January 9, 2020

Svelato il motivo dell’ossessione di Michele per i nomi: ha problemi a ricordarli, HA PURE PROPOSTO DI GIRARE PER CASA CON LE TARGHETTE COL NOME #Cucuzzers #GFVIP #gfvip2020 pic.twitter.com/53KBQIQxNn — . (@_neardeath) January 11, 2020



Al pubblico piace la spontaneità del giornalista, che ha anche posto l’attenzione sul confronto generazionale tipico del Gf Vip: “Non è bello fare la divisione tra giovani e vecchi”, ha detto. E poi la sua dolcezza nell’accogliere Barbara Alberti e il bel rapporto con Paolo Ciavarro, tanto che tra i ‘Cucuzzers’ c’è già chi azzarda: “Lui e Paolo Ciavarro sono i nuovi Oneston”.

