“7 anni della mia vita…”. GF Vip, Licia Nunez crolla davanti a tutti. E finisce in lacrime

Come si sa, Licia Nunez è stata l’ultima concorrente a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. L’attrice pugliese de Le Tre Rose di Eva ha fatto un discorso sugli amori che finiscono che ha colpito tutti. Licia ha accennato alla sua relazione con Imma Battaglia e parlato di un tradimento dell’attivista avvenuto con Eva Grimaldi, sposata poi di recente dopo il coming out di Imma avvenuto all’Isola dei Famosi. Il pubblico ne ha viste di belle.

“La mia storia con Imma Battaglia è terminata nel dicembre del 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi, che è la sua attuale compagna – ha raccontato nella Casa Licia Nunez, il cui vero nome è Lucia Del Curatolo – Non è facile dopo sette anni di storia vedere una persona che hai amato così tanto con un’altra persona. L’amore resta. Si trasforma. Ma l’amore resta”. La confidenza di Licia non è piaciuta a Imma Battaglia, che ha subito trovato il modo di replicare. (Continua dopo le foto).































È così che tra le Storie di Instagram, un post, ripubblicato anche da Eva Grimaldi, è servito come ‘manifesto’ di un’altra verità: “Alfonso Signorini la verità ha mille volti! Licia Nunez se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta”, ha scritto Imma Battaglia. Ha fatto seguito il confronto tra le due in diretta tv. Se in un primo momento Licia sembra aver mantenuto il sangue freddo, non si può dire del seguito. Un vero e proprio crollo emotivo quello di Licia, che si è abbandonata al pianto e allo sfogo in presenza di altri concorrenti. (Continua dopo le foto).









È accaduto tutto in camera con Andrea Denver e Rita Rusic, Licia non è riuscita a contenersi: “Le ho dato 7 anni della mia vita. Passa un messaggio totalmente sbagliato. Ci sono dei fatti, dei video, prove, mostratele. Sicuramente non mi aspettavo di incontrarla e non mi aspettavo nemmeno un’ammissione di colpa da parte sua. Non lo ha fatto a tempo debito, figuriamoci a distanza di dieci anni, però non puoi negare l’evidenza”. Imma Battaglia ha negato di aver tradito la donna, ma Licia non molla la presa e, tra la delusione e la rabbia, si lascia andare. (Continua dopo la foto).

“A 50 anni non hai le palle di dirmi che ti sei innamorata di un’altra donna? La storia dei suoi 50 anni non è andata così. Lei mi aveva detto che desiderava festeggiare i suoi 50 anni a Gerusalemme con sua madre, il mio è stato un atto d’amore. Conosceva Eva da qualche mese e hanno trascorso il Natale insieme, lo ha pure scritto sulla sua agenda personale”. Consolata da Rita, Licia ha aggiunto: “Quando ami vuoi capire le cose , vuoi capire perché quelle coincidenze, perché quel giorno era distratta, perché quel giorno in cucina ti ha chiesto ‘Si possono amare due persone contemporaneamente? Commetto sempre lo stesso errore, non affronto mai la persona. Prendo la mia valigia ed esco”. Le sorprese non mancheranno di certo.

GF Vip, la prima doccia sexy nella Casa è di Adriana Volpe. 46 anni e un fisico da urlo