Il momento della Superclassifica di Jonathan Kashanian continua a regalare siparietti esilaranti a Detto Fatto. Solo qualche giorno fa il tutor del programma condotto su Rai2 da Bianca Guaccero ha fatto morire dalle risate il pubblico in studio per via della sua paura dei serpenti. O meglio, più che altro per la sua reazione. Si parlava proprio di fobie dei vip e la conduttrice, a sorpresa: “So invece che tu hai il terrore sei serpenti, oggi potresti superare la tua paura…”.

Ed è stato a quel punto che la bella Bianca ha preso in mano un sacco di liuta con qualcosa all’interno che si muoveva. Tanto è già bastato per far preoccupare Jonathan, che ha iniziato a spaventarsi ed è scappato lontano. E quando l’ha convinto a tornare al centro dello studio, ha tirato fuori un serpente finto e lo ha lanciato addosso a Jonathan che si è poi rifugiato tra il pubblico. (Continua dopo la foto)

















“Mi sento male, senti il cuore”, le ha poi detto. E a quel punto la padrona di casa si è alzata in piedi, gli ha ascoltato il battito sul petto e lo ha lasciato rilassarsi sulla sedia. Il tutto tra le risate del pubblico. Ma nell’ultima puntata di Detto Fatto andata in onda è stata Bianca a lasciare senza parole Jonathan. Con un momento esilarante. (Continua dopo la foto)















Sempre durante la Superclassifica, una super scatenata Bianca Guaccero ha ballato sulle note di ‘Rosso’ di Raffaella Carrà dimostrando di avere delle doti da ballerina. Ma ha rischiato di farsi male cimentandosi in una spaccata che, è evidente, non le è riuscita. E quando è scivolata, la reazione di Jonathan è stata immediata: “Ci rimanevi come Lisa Fusco! Salvate la Guaccero! Chiamate l’osteopata!”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram A #dettofattorai si vola altissimo 🚀 Un post condiviso da Detto Fatto (@dettofattorai) in data: 10 Gen 2020 alle ore 8:31 PST



“Sapevo fare la spaccata fino all’anno scorso… non mi sto allenando molto in quest’ultimo periodo”, si è giustificata la Guaccero. E Kashanina è rimasto senza parole per la seconda volta quando ha visto la conduttrice riprovarci. Ma questa volta c’è riuscita a fare la spaccata, prendendosi così una piccola rivincita.

