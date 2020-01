Serena Enardu, è successo dopo il confronto con Pago al GF Vip. Fatta fuori al televoto, ha reagito così (malissimo)

Il confronto tra Serena Enardu e l’ex fidanzato Pago è andato male e neanche l’atmosfera della casa più spiata d’Italia sembra aver portato fortuna alla coppia. Tramite il televoto, è stato proprio il pubblico a non aver permesso l’ingresso dell’ex tronista di Uomini e Donne nella Casa più spiata d’Italia. Ciò che sembrerebbe essere importante, è che i due abbiano avuto la possibilità di parlare. Pacifico Settembre – questo il vero nome di Pago – vuole per il momento mettere da parte la relazione con Serena.

La nuova avventura in casa di Alfonso Signorini sembra allettare non poco le aspettative di Pago, che al momento dice un ‘no’ secco alla bella e innamorata mora sarda. Enardu è stata vista in lacrime tutta la notte, ma neanche quel ‘no’ secco sembra averle fatto perdere le speranze: “Ho pianto tanto…tutta la notte! Non so ancora se ho fatto la cosa giusta per “me”, ma sono sicura di aver fatto la cosa giusta per Noi! Voglio ringraziare tutte le persone che hanno votato affinché io potessi stare lì con Pacifico. Grazie di cuore a tutti”. Queste le parole su Instagram da parte di Enardu. (Continua dopo le foto).































Tra i commenti ricevuti al post dell’ex protagonista di Temptation Island Vip anche quello di Flora Canto. La compagna di Brignano ha lasciato l’emoticon di un cuore all’ultima foto di Serena: un piccolo simbolo che vuol dire tanto e che dimostra il completo appoggio di Flora, che continua a credere nella coppia scoppiata la scorsa estate nello show di Maria De Filippi. La speranza è dura a morire per chi ha creduto tanto in quella passione. E anche Serena sembra non poterla dimenticare. Le prossime mosse saranno davvero decisive. (Continua dopo le foto).









Come ha promesso lo stesso Signorini, l’edizione del GF Vip riserva non poche sorprese, che il pubblico ha avuto modo di scoprire fin da subito. Dall’incontro fra Serena Enardu e Pago allo scontro fra Licia Nunez e Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi, il debutto è stato fin dal principio ricco e animato da diversi scoop. Tornando alla nostra coppia tormentata, l’attenzione non può che cadere proprio su Serena. Tutti si chiedono fino a che punto è sincera e fino a che punto la sua non sia solo la necessità di rendersi pubblicamente visibile. Si sa che è stata proprio l’Enardu a voler lasciare Pago a Temptation Island Vip. Il loro amore era finito, questo il succo della questione. (Continua dopo la foto e il post).

Di contro Pago ha conquistato il pubblico, perché armato di calma e dolcezza. Il suo sentimento è stato ferito proprio dalla stessa donna che oggi dice di amarlo ancora, ma che al contempo lo aveva abbandonato per la fine del sentimento stesso. Per quanto possa ancora volere bene a Serena, la riflessione che Pago ha donato al pubblico sulla purezza di un sentimento vero è ineccepibile. Il cantante è sembrato abbastanza determinato nel riprendersi quella dignità che ha pensato di aver perso proprio per volontà di una donna che sperava rimanesse davvero al suo fianco, e per sempre.

Grande Fratello Vip, è successo dopo la seconda puntata. Un altro brutto colpo per Alfonso Signorini