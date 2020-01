La cantante Emma Marrone si è messa definitivamente alle spalle qualsiasi problema di natura fisica ed è pronta a vivere intensamente il 2020. Quest’anno sarà infatti protagonista anche al cinema, dove debutterà come attrice nel film di Gabriele Muccino, ‘Gli anni più belli’. Inoltre, ad ottobre sarà impegnata con il suo tour ‘Fortuna’ che la porterà ad attraversare molte città italiane.

A quanto pare però queste non saranno le uniche novità lavorative. ‘Amici’ si sta avvicinando sempre più alla fase decisiva, con il serale in programma tra marzo ed aprile. Stanno già cominciando a circolare alcune voci sui protagonisti dello stesso ed il nome di Emma sta rimbalzando in maniera insistente. Vediamo quali sono le indiscrezioni sul suo conto. (Continua dopo la foto)

















A lanciare la bomba è il settimanale ‘Vero’, il quale ritiene che uno dei coach sarà proprio l’artista salentina. Ricordiamo che la Marrone ha già ricoperto questo ruolo quattro volte: nel 2013, nel 2015, nel 2016 e nel 2017. Successivamente aveva deciso di abbandonare il talent show per concentrarsi esclusivamente sugli aspetti musicali. Ma ora qualcosa è cambiato. (Continua dopo la foto)























Questo quanto scritto da ‘Vero’: “Dalla prossima primavera Emma potrebbe tornare, dopo un breve allontanamento, nelle vesti di coach nella prossima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi. Accanto a lei, potrebbe tornare anche l’amica e collega Elisa”. Dunque, sembra proprio che la coppia possa nuovamente ricrearsi nel talent show di Canale 5. Era stata già la stessa Emma comunque a preannunciare novità. (Continua dopo la foto)

Proprio sul suo profilo Instagram, Emma aveva rivelato che avrebbe comunicato a breve una bella notizia sul suo futuro. Non aveva voluto fornire ulteriori dettagli, ma adesso i fan sono convinti che si tratti di questo. La 35enne cantante è quindi vicina a tornare a dirigere una squadra del programma che l’ha lanciata nel mondo della musica. Queste erano invece state le sue parole di addio al 2019: “Io non lo voglio un nuovo anno migliore. Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020 che in fondo non so cosa mi riserverà. Quindi calma, un po’ meno. Io vorrei un anno nuovo un po’ meno “faticoso” mettiamola così, rispetto al precedente… Senza fiato corto e corda tirata… L’importante è che io alla fine riesca comunque a dire ‘Minchia ce l’ho fatta anche stavolta!”.

Caterina Balivo velenosa. La frase ‘incriminata’ contro Bianca Guaccero e Detto Fatto