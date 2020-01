Un’ottima partenza per Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci. Nella sfida degli ascolti di venerdì 10 gennaio è stato proprio il programma in onda su Rai1 ad aggiudicarsi la vittoria. Con buona pace di Alfonso Signorini e del suo Grande Fratello Vip, che anche mercoledì scorso, nella puntata d’esordio, non era stato il più seguito della serata ed era stato battuto dalla replica del film Heidi. A vincere è stato proprio Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, che ha conquistato ben 4.437.000 spettatori con il 20,9% di share.

‘Solo’ il secondo posto per il Grande Fratello Vip 4 di Signorini che ha raccolto davanti allo schermo 2.922.000 spettatori e il 16.8% di share. Grande successo, dunque, per la prima puntata dell’adattamento italiano della versione statunitense e tedesca del talent show canoro The Masked Singer, ispirato a King of Masked Singer, format sudcoreano della MBC. (Continua dopo la foto)

















Ma la prima puntata dello show di Milly Carlucci è stata caratterizzata anche da una gaffe. Di Ilenia Pastorelli per la precisione. L’attrice, che è in giuria insieme a Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Guillermo Mariotto, è apparsa convinta che dietro alcune maschere ci fosse Pupo. Impossibile visto che il cantante in quel momento si trovava in onda su Canale 5, proprio nel programma concorrente. (Continua dopo la foto)















Eppure davanti alla maschera del Coniglio, la Pastorelli ha affermato di essere certa che si trattasse di Pupo. Gelo in studio dopo questa gaffe. La reazione di Milly Carlucci? Nessuna: con grande professionalità la padrona di casa non ha lasciato trasparire alcuna emozione. E, senza fare mai riferimento alla concorrenza, ha continuato a interrogare i giudici, anche quando l’attrice insisteva su Pupo. (Continua dopo le foto)











Meno clemente la reazione del pubblico social. Tanti utenti hanno accusato Ilenia Pastorelli di essere poco preparata e attenta e a loro avviso Milly era “nera” anche se come detto non ha commentato la gaffe: “Ma queste stupide battute su Pupo? – ha scritto qualcuno – E lo scegli sapendo che è in diretta su Canale 5? Ma ci prendete per il c**o?”. “Milly Carlucci nera quando Ilenia Pastorelli ha detto Pupo, dato che ora rappresenta la diretta concorrenza”, ha aggiunto un altro. Ancora: “La giuria dovrebbe essere un po’ più seria però. Buttare nomi a casaccio. Come fa a dire Pupo se sa benissimo che in questo momento è su Canale 5? Queste cose mi fanno passare la voglia di vedere il programma”.

Il Cantante Mascherato, Patty Pravo asfalta Francesco Facchinetti. La frecciatina scatena tutti: “Beccato”