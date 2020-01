Caterina Balivo velenosa. La frase ‘incriminata’ contro Bianca Guaccero e Detto Fatto

Seconda edizione del programma contenitore ispirato al ”The Ellen Degeneres Show”, ricco di interviste, repertorio, approfondimenti, clip, storie sia di personaggi famosi che di gente comune e giochi con gli spettatori a casa. Caterina Balivo è tornata in televisione con la nuova edizione della sua trasmissione, un mix tra risate, gossip, storie e lacrime.

Durante ogni puntata Caterina Balivo intervista personaggi famosi e persone comuni, che si raccontano o che danno prova delle loro abilità. Il tutto culmina in un giudizio da parte del pubblico o in una sorpresa. Anche le persone a casa sono parte integrante del programma perché possono partecipare ad un gioco telefonico, intitolato A casa di?, o intervenire tramite i social. (Continua a leggere dopo la foto)

















Dopo un inizio non troppo scintillante, Caterina Balivo è riuscita ad accaparrarsi una buona fetta dei telespettatori. La conduttrice napoletana, grazie alla sua genuinità e alla sua simpatia, ha creato un programma che per il primo pomeriggio italiano è ideale. Interviste, ospiti famosi e non, storie, gossip e risate sono il centro del talk che Caterina Balivo porta avanti dallo scorso settembre dopo l’addio a Detto Fatto. (Continua a leggere dopo la foto)















Al suo posto è arrivata Bianca Guaccero. L’attrice e conduttrice ha preso le redini del programma e ha faticato, non poco, a convincere i telespettatori, che ormai si erano abituati al viso familiare e rassicurante della Balivo. E proprio a Detto Fatto (e quindi alla Guaccero) Caterina ha rivolto una frecciatina che non è passata inosservata. Vieni da me ha messo a segno il record assoluto di ascolti e la conduttrice ha festeggiato con un post su Instagram: “Brindo a voi! Ieri ci avete regalato il record assoluto di ascolti per @vienidamerai con oltre 2.2 milioni pari al 15.30%”. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma tra i commenti ne è spuntato uno polemico di un follower, che le ha fatto notare come Detto Fatto fosse ancora in pausa dalle festività natalizie: “I super ascolti li fai quando non c’è Detto Fatto, va detto anche questo…”. Immediata la replica della Balivo “Diciamo che loro non sono il nostro competitor…”. Poi l’altra stoccata, quando Vieni da me ha riconfermato grandi numeri, questa volta con Detto Fatto tornato in onda: “Superato il 14 per cento. Ragazzi che dirvi, non era solo Natale”.

Grande Fratello Vip, è successo dopo la seconda puntata. Un altro brutto colpo per Alfonso Signorini