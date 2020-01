Il Cantante Mascherato, Patty Pravo asfalta Francesco Facchinetti. La frecciatina scatena tutti: “Beccato”

Venerdì 10 gennaio è arrivata la prima grande sfida Rai-Mediaset. Si sono sfidati per la prima volta in assoluto due programmi di punta che hanno fatto del loro meglio per vincere la guerra degli ascolti: da un lato, su Rai 1, è andato in onda il nuovissimo show condotto da Milly Carlucci e intitolato “Il Cantante Mascherato”, mentre su Canale 5 Mediaste ha puntato con la seconda puntata del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini e l’aiuto dei sue opinionisti: il cantante Pupo e Wanda Nara, showgirl e moglie del calciatore Mauro Icardi.

A vincere la serata è Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, che ha conquistato ben 4.437.000 spettatori con il 20,9% di share. Secondo posto per il Grande Fratello Vip 4, che ha raccolto davanti allo schermo 2.922.000 spettatori e il 16.8% di share. Grande successo per la prima puntata dell'adattamento italiano della versione statunitense e tedesca del talent show canoro The Masked Singer, ispirato a King of Masked Singer, format sudcoreano della MBC.

















Il regolamento è semplice e proprio la curiosità è il cardine che ha tenuto incollati i telespettatori alla televisione. I protagonisti sono alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che si esibiscono in sfide canore in forma anonima, nascosti all'interno di pittoresche maschere che li ricoprono dalla testa ai piedi. La reale identità dei concorrenti verrà rivelata in diretta solamente al momento della loro eliminazione, venendo smascherati al termine di ogni puntata se ricevono il minor numero di voti, che saranno decisi dai like della pagina del programma su Instagram, dal televoto e dal voto della giuria. A giudicare nella versione italiana condotta da Milly Carlucci troviamo Ilenia Pastorelli, Patty Pravo, l'esperto di stile Guillermo Mariotto (già giudice di Ballando con le stelle) e il talent scout Francesco Facchinetti.















Presente anche il conduttore dell'Eredità Flavio Insinna. Le otto maschere canterine sono: il Mastino napoletano vestito da pizzaiolo, il Coniglio rock, l'Angelo dalle ali imponenti, il fantastico Unicorno, il Barboncino con tanti pompon colorati, il Leone con una lunga criniera-mantello, il variopinto e regale Pavone e il Mostro con il pellicciotto verde. I giudi Patty Pravo e Francesco Facchinetti sono stati protagonisti di un siparietto che ha divertito il pubblico. Tra una performance e l'altra Facchinetti ha controllato più di una volta i commenti sul programma su Twitter per avere dei suggerimenti in merito ai misteriosi cantanti che si esibivano. Cosa che ha mandato su tutte le furie la Paravo, che l'ha punzecchiato lanciandogli una bella frecciatina.









MARIA VERGINE PATTY PRAVO CHE ASFALTA FACCHINETTI CHE COPIA LE BATTUTE DA TWITTER TI AMO ASFALTAMI #IlCantanteMascherato pic.twitter.com/7EqzOj2x10 — Micali Storto 🦎☀️🌊 (@filivalli) January 10, 2020

“Quando si lavora con la voce truccata è possibile fare tutto, come mi insegna Facchinetti. Io non ho i social che mi danno le risposte”, ha detto velenosa la cantante. Francesco Facchinetti ha preferito non replicare alla collega, ma il web ha apprezzato tantissimo l’atteggiamento della Pravo. Su Twitter, infatti, sono state tantissimi i commenti sul siparietto. “Patty è la vipera che morde Facchinetti. Adoro”, ha sottolineato un utente su Twitter telespettatore. “Patty Pravo asfalta Facchinetti che copia le battute da Twitter, volo via”, “Patty Pravo che stende Facchinetti! Beccato”,

