Il Cantante Mascherato, tutti pazzi per il Coniglio. Chi si nasconde? Dopo gli indizi salta fuori un nome

Venerdì 10 gennaio è andata in onda la prima puntata del Cantante Mascherato, lo show-rivelazione condotto da Milly Carlucci. I protagonisti sono gli otto concorrenti che si esibiscono sul palco mascherati, quindi irriconoscibili. In giuria ci sono Ilenia Pastorelli, Patty Pravo, l’esperto di stile Guillermo Mariotto (già giudice di Ballando con le stelle) e il talent scout Francesco Facchinetti. Presente anche il conduttore dell’Eredità Flavio Insinna.

I giurati, insieme al pubblico a casa tramite il televoto e il voto sui social, dovranno valutare le esibizioni dei concorrenti in gara. Ai giurati, inoltre, il difficilissimo compito di dover capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere in gara, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione. La padrona di casa è Milly Carlucci, conduttrice di punta Rai che tra poco torna con il suo Ballando con le stelle. (Continua a leggere dopo la foto)

















Durante la puntata la conduttrice ha rivelato qualche indizio sui protagonisti del programma che che riprende l’originale ‘The Masked Singer’, un format che arriva dalla Corea del Sud e che nell’ultimo anno ha conquistato il pubblico mondiale. Le otto maschere canterine sono: il Mastino napoletano vestito da pizzaiolo, il Coniglio rock, l’Angelo dalle ali imponenti, il fantastico Unicorno, il Barboncino con tanti pompon colorati, il Leone con una lunga criniera-mantello, il variopinto e regale Pavone e il Mostro con il pellicciotto verde. (Continua a leggere dopo la foto)















Durante la presentazione de Il cantante mascherato, Milly Carlucci ha svelato qualche indizio sul personaggio famoso che si nasconde dietro alla maschera del Coniglio: “Lui vive vive in specie di soffitta steam-punk. Tutti si innamoreranno di lui, il che denota una certa sicurezza di sé, quasi spavalderia. Bianco e tenero come un peluche o rock?”. (Continua a leggere dopo la foto)











A Tv Sorrisi e Canzoni, il personaggio il vip Coniglio ha spiegato che la cosa più difficile è stata “Mantenere il segreto con i miei amici”. Ma anche che: “Il mio aspetto può ingannare, ma la mia anima no. Ascoltate il mio cuore”. Questi gli indizi per risalire all’identità del Coniglio, che nella prima puntata si è esibito sulle note di Meraviglioso di Domenico Modugno. Sui social i telespettatori si sono scatenati e in tanti hanno fatto il nome di Teo Mammuccari.

Serena Enardu, il televoto è spietato e non entra al Grande Fratello Vip. Ma Pago reagisce così: il gesto non passa inosservato