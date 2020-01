Inizia con un lungo abbraccio il faccia a faccia tra Pago e la sua ex Serena Enardu. In soli due giorni nella casa del Grande Fratello Vip, Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre, ha raccontato la sua storia con Serena, finita durante la loro partecipazione a Temptation Island Vip: “Serena è stata la donna che ho amato di più in assoluto, e lo sa benissimo, lo sanno tutti: ho proprio perso la testa per lei”.

L’incontro tra i due mostra tutta l’emozione e lo stupore di Pago nel vedere l’ex: “Che vuoi? Parla tu”. “Sono alcuni mesi che cerco di parlare con te. Di avere un contatto con te”, spiega Serena, “Tu hai deciso di allontanarti da me, ed è lecito. Non puoi scappare o rinchiuderti nei posti perché bisogna affrontarle le cose. Dopo potrai esser libero di fare quello che vuoi”. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Ti chiedo scusa perché ti ho fatto veramente male. Quando sono uscita, sono stata peggio e stai peggio anche tu”, afferma la donna, ma Pago replica, “Io non sto scappando, sei tu che sei scappata. Io ero lì”. “A me fa piacere averla qui vicino”, conclude il cantante. Serena Enardu è andata al televoto per entrare nella casa, non come concorrente, ma per una sola settimana, il tempo per chiarire le cose con l’ex fidanzato Pago. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma il pubblico da casa, implacabile, ha deciso: Serena Enardu non deve entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip”. L’ex fidanzato Pago continua così, da solo, il suo percorso all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini e Per i due ragazzi di Quartu – 48 anni lui, cantante, e 43 anni lei, influencer – è stata una notte lunga e tormentata. (Continua a leggere dopo la foto)









A metà puntata l’incontro. Con la confessione di Serena: “Ti amo”. Pago, nonostante l’ammissione di un sentimento mai sopito, ha le idee chiare: “Qui, nella Casa, voglio stare solo. Ho bisogno di stare solo”. Un bacio fugace sulle labbra. Poi l’addio. Ma prima che Serena esca dalla porta Pago non si trattiene e i due si scambiano un bacio.

Milly Carlucci, salta tutto fuori. Lei ha smentito, ma ecco la lettera che la sbugiarda