Questa sera, tra pochissime ore, andrà in onda la seconda puntata del reality show ‘Grande Fratello Vip’. Mercoledì scorso sono andate in scena già situazioni clamorose ed una tra queste è stata indubbiamente la richiesta di Serena Enardu di entrare a far parte della Casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore l’ex fidanzato Giovanni Conversano l’aveva accusata di essere andata lì esclusivamente per visibilità e a quanto pare non è l’unico a pensarlo.

In una delle sue Instagram stories pubblicate nelle scorse ore, l’opinionista televisiva Karina Cascella si è scagliata contro l’ex dell’artista Pacifico Settembre, in arte Pago, concorrente del ‘GF Vip’. A livello personale Karina sta vivendo bei momenti con il compagno Max Colombo, con il quale si sposerà in futuro. Anche se è presto per conoscere la data ufficiale: “Lo saprete un mese prima”, aveva infatti detto ai suoi fan. (Continua dopo la foto)

















Tornando alla Enardu, se il pubblico votasse in suo favore potrà entrare nella casa e per una settimana avrà un confronto con il cantante. E a proposito di questa vicenda, la Cascella non è riuscita a restare in silenzio ed ha attaccato pesantemente tramite il popolare social network: “Che brutto quando arrivi a questo punto per un briciolo di visibilità. Aiutatela. Poverina, non poteva comunicare con Pago in questi mesi o a dicembre quando si sono visti!”. (Continua dopo la foto)























Karina ha proseguito scrivendo: “A lei piace parlare ed avere chiarimenti agghindata per la serata, sotto le luci dei riflettori, e soprattutto davanti alle telecamere!”. Un attacco durissimo quindi da parte della donna, che non crede assolutamente ai sentimenti di Serena, accusata di voler esclusivamente apparire. Capiremo stasera che decisione sarà stata assunta dal pubblico e come reagirà l’ex dolce metà di Pago. (Continua dopo la foto)

Karina Cascella, durante la sua carriera, ha partecipato nel 2008 al reality show ‘La Talpa’, vincendolo, mentre nel 2014 ha dato una svolta alla sua vita aprendo un negozio di abbigliamento a Milano, il ‘Dkk Brand’, diventando così un’imprenditrice. Ha trascorso un’infanzia molto difficile, contraddistinta da traumi molto gravi. Il suo papà era infatti spesso ubriaco e picchiava violentemente la madre. Adora gli animali, infatti possiede una cagnolina di nome Carolina, ed è un’amante anche dei tatuaggi, avendone anche diversi sul suo corpo.

Jonathan, il segreto mai svelato a Detto Fatto: “Non l’ho mai detto”. Pubblico e Bianca Guaccero senza parole