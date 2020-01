Milly Carlucci, salta tutto fuori. Lei ha smentito, ma ecco la lettera che la sbugiarda

Intervistata da Blogo solo due giorni fa, Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle, era tornata a parlare dell’azione legale intrapresa a settembre 2019 contro Mediaset e il programma Amici Celebrities condotto dalla ‘rivale’ Maria De Filippi.

La conduttrice aveva precisato che non si è trattata di una “diffida”, ma di una “cortesia” tra legali, ossia “una lettera nella quale l’avvocato aveva detto al suo collega di Mediaset ‘guardate, avete firmato un contratto, vi siete impegnati a non citare gli elementi fondanti di Ballando e effettivamente la celebrità che balla con un maestro è un elemento fondante'”, aveva detto al quotidiano online che l’aveva intervistata. Ma così non sembra, almeno stando a quanto riporta Dagospia. (Continua a leggere dopo la foto)

















Il sito, sempre informatissimo sul gossip di casa nostra, ha pubblicato anche la lettera che i legali della Rai hanno inviato a Mediaset e agli autori di Amici Celebrities, il programma che riprende il talent show di Maria De Filippi ma in salsa vip. Il sito di Roberto D’Agostino spiega anche che la lettera firmata da Milly Carlucci, Giancarlo De Andreis, più gli autori “si chiudeva con l’intimazione ad adempiere” e “la minaccia di rivolgersi al tribunale”. Insomma, una vera e propria diffida. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma ecco cosa ha scritto dagospia:“Insomma la giurista Carlucci insiste col dire che non si trattava di una diffida, ma addirittura di una cortesia. Dagospia può dimostrare che a quella lettera di settembre (che si chiudeva con ”ci riserviamo di adire le vie legali” in caso di mancata ottemperanza) ne è seguita un’altra del 31 ottobre, con NELL’OGGETTO la seguente frase: ”DIFFIDA a cessare atti di imitazione del format televisivo ‘Ballando con le Stelle”, con l’avvocato che precisa in nome e per conto di chi sta scrivendo: Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis (più gli autori). (Continua a leggere dopo la foto)









Inutile dire che anche questa letterina si chiudeva con l’intimazione ad adempiere e la minaccia di rivolgersi al tribunale. – si legge ancora su Dagospia – Insomma, sarà pure una ”cosa tra legali”, ma questi legali sono espressamente incaricati da Carlucci e De Andreis a ordinare a RTI/Mediaset di stravolgere il format di Amici Celebrities perché un personaggio famoso che balla con un insegnante lo può far vedere solo lei, non importa quale sia il contesto, le modalità di gara, le prove”.

