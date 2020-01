Jonathan, il segreto mai svelato a Detto Fatto: “Non l’ho mai detto”. Pubblico e Bianca Guaccero senza parole

Una puntata speciale quella di Detto Fatto andata in onda oggi. Ancora una volta Jonathan Kashanian accende il programma del pomeriggio di Rai Due con la sua rubrica “Superclassifica Jon”. Nella puntata andata in onda giovedì 9 dicembre l’ex gieffino ha rivelato la sua fobia per i serpenti ed è caduto nel tranello di Bianca Guaccero, ormai apprezzata conduttrice del contenitore pomeridiano.

Anche la conduttrice, Bianca Guaccero, è intervenuta e ha confessato al suo pubblico di essere terrorizzata dai ragni. "So invece che tu hai il terrore sei serpenti, oggi potresti superare la tua paura…". Ed è stato a quel punto che la bella Bianca ha preso in mano un sacco di liuta con qualcosa all'interno che si muoveva.

















Tanto è già bastato per far preoccupare Jonathan, che ha iniziato a spaventarsi ed è scappato lontano. "Ho paura, cosa c'è lì dentro che si muove?". A sorpresa, la conduttrice ha quindi tirato fuori un serpente finto e lo ha lanciato addosso a Jonathan che è poi scappato tra il pubblico presente in studio. C'è voluto un po' perché Jonathan Kashanian superasse lo spavento e tornasse a sedersi al centro dello studio.















"Mi sento male, senti il cuore", ha detto l'ex concorrente del Grande Fratello alla conduttrice Bianca Guaccero. Anche nella puntata andata in onda oggi, venerdì 10 gennaio 2020, l'ex gieffino e opinionista della rubrica Superclassifica Jon era in vena di confidenze e ha confessato che in verità Jonathan non è il suo vero nome.









“Il mio vero nome non è Jonathan, ma Yehonatan, che significa ‘YHWN ha dato’, cioè concesso da Dio. – ha spiegato l’opinionista di Detto Fatto – Questo perché mia madre aveva una spirale e quindi non poteva avere figli. Non dovevo nascere. Durante il battesimo, quando il rabbino mi ha sollevato e ha chiesto quale dovesse essere il mio nome, mio padre ha urlato ‘Yehonatan’!”. Il è trasalito, stessa reazione per Bianca Guaccero, che non aveva idea del vero nome del suo opinionista. In realtà non lo sapeva nessuno, Jonathan, almeno in pubblico, non lo aveva mai rivelato.

