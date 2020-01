Soltanto un paio di giorni fa vi abbiamo parlato di una splendida notizia per la ballerina di ‘Amici 19’, Talisa Ravagnani. Grazie al talent show ha trovato l’amore, infatti si è fidanzata con il cantante Skioffi. Quest’ultimo ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto del bacio che testimonia la passione scoppiata tra i due nei giorni scorsi. Ora però per lei non giungono news molto positive dalla scuola.

Nonostante sia molto brava ed esplosiva, ultimamente sta dimostrando di essere sempre più fragile e questo suo atteggiamento rischia seriamente di compromettere il suo percorso. La ragazza ha confessato di non avere una resistenza eccezionale, ma ad ‘Amici’ questo aspetto è fondamentale, visto che si lavora su molte coreografie. Ed il suo insegnante Timor Steffens non ha fatto molti giri di parole, mettendola davanti alla triste realtà. (Continua dopo la foto)

















Timor le ha detto chiaramente che la motivazione della sua scarsa resistenza appare più che altro una scusante e dunque le ha fatto capire che deve affrontare al più presto questo problema. A quel punto, Talisa non è riuscita a trattenere le lacrime ed è scoppiata a piangere: “Non arrivo, e boh. Non lo so. Lo voglio troppo e sono bloccata. Perché sempre gli stessi problemi di resistenza. So che non è la prima volta”. (Continua dopo la foto)























L’insegnante le ha fatto notare che ormai il serale non sia poi così lontano e che in quella fase sarà necessario preparare ancora più coreografie. Steffens ha quindi invitato la giovane a darsi una mossa e a reagire immediatamente per risolvere questa problematica, che potrebbe mettere a repentaglio la sua prosecuzione nel programma condotto da Maria De Filippi. E poi le ha confessato tutta la sua delusione. (Continua dopo la foto)

“Questo mi delude perché hai tutto ciò che serve. Per favore, devi promettermi che non mollerai ma spingerai. Tu puoi riuscirci facilmente, però non mollando”. La ballerina ha quindi provato nuovamente la coreografia e stavolta con risultati molto positivi. Dunque, Timor si è girato verso di lei ed ha affermato: “Quindi, per accendere la scintilla devo sgridarti?”. E l’ha abbracciata con affetto. Talisa è riuscita ad ottenere ciò che desiderava l’insegnante, ma dovrà necessariamente mostrare continuità nelle sue performance se non vorrà abbandonare anticipatamente ‘Amici’, prima ancora di vedere il serale.

