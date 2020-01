È il figlio più piccolo di Roby Facchinetti e fratellino di Francesco. Classe 1987, ecco il bellissimo Roberto

Roby Facchinetti è sicuramente fra i musicisti italiani più famosi e apprezzati in assoluto. Cantante e tastierista dei Pooh, ma anche grande cantautore, ha scritto alcune delle più famose canzoni del repertorio della storica band italiana.

Camillo Ferdinando Facchinetti, questo il suo nome all’anagrafe, inizia a lavorare con i Pooh nel 1964, quando la sua band di allora (i Pierfilippi e Les Copains) affianca il gruppo durante un concerto. I Pooh, orfani del tastierista, propongono proprio a Facchinetti di entrare a farne parte e così inizia l’avventura di uno dei gruppi più longevi (se non il più longevo) del panorama musicale italiano. Il cantante si sposa per la prima volta nel 1970 con Mirella Costa, dalla quale ha due figlie: Alessandra Facchinetti, nota stilista italiana, e Valentina. (Continua a leggere dopo la foto)

















Successivamente, però, nel 1979 i due si separeranno e l’artista andrà a convivere con Rosaria Longoni, la madre di Francesco Facchinetti, figlio d’arte e che si farà conoscere inizialmente con lo pseudonimo di Dj Francesco. La vita sentimentale di Roby Facchinetti è molto movimentata perché nel 1986 conosce Giovanna Lorenzi che sposa nel 1989. Dall’unione con la Lorenzi nascono altri due figli: Roberto (1987) e Giulia (1991). (Continua a leggere dopo la foto)















Roberto, che per la prima volta si è mostrato in televisione, è stato ospite di Vieni da me, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo e in questa occasione ha parlato della sua famiglia e del rapporto con il fratello maggiore Francesco. Anche Roberto Facchinetti ha avuto a che fare con il mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte, lavorando nello staff del padre e del fratellastro Francesco nel talent show The Voice. Il suo papà in un messaggio lo ha definito “il filosofo della nostra famiglia”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Era il mio eroe, e oggi non è cambiato nulla”, ha confidato Roberto nel salotto televisivo della Balivo. “Abbiamo 7 anni di differenza, io sono più piccolo. Lui è sempre stato il mio idolo, fin da piccolo è stato il mio eroe, il mio punto di riferimento”. Il fratellino di Francesco ha raccontato qualche simpatico aneddoto sul loro rapporto. “Non è cambiato nulla, quando lo vedo ci sono sempre grandi abbracci – ha spiegato – Siamo cresciuti insieme e abbiamo fatto qualche marachella. Una volta abbiamo staccato il generatore durante un concerto… Non eravamo dei figli modello”.

