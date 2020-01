Sono giovani, belli e innamorati. E tra un po’ saranno anche marito e moglie. Stiamo parlando di una delle coppie più belle dello spettacolo italiano: Giorgia Palmas e Filippo Magnini. I due sono tornati a Verissimo (la puntata andrà in onda sabato 11 gennaio) e hanno svelato qualcosa in più sulle nozze. Incredibile ma vero: la data è davvero vicina, molto più di quanto si potesse pensare. Sapete quando hanno deciso di sposarsi Filippo e Giorgia? A fine marzo! Vuol dire che il matrimonio è alle porte! Ma lei avrà già scelto il vestito?

E avranno già scelto la location? La curiosità è alle stelle. I due, però, a Silvia Toffanin, non hanno svelato la data precisa delle nozze. "A fine marzo ci sposiamo. Non vediamo l'ora che arrivi quel giorno", hanno detto Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Verissimo. È stato tutto così veloce… Non abbiamo neanche avuto il tempo di metabolizzare la notizia che già arriva quasi una data! Pazzesco.

















"Eravamo seduti sul divano in pigiama a guardare la televisione quando a un certo punto ha radunano me, mia figlia e i miei genitori fuori. Mi ha bendata e ci ha portato con la macchina nella nostra futura casa. Quando ho aperto gli occhi e ho capito di essere lì non riuscivo a realizzare. Credevo che fosse già il mio regalo di Natale. Ero felice e commossa!", ha raccontato Giorgia Palmas che ha ripercorso quel momento indimenticabile che nella sua vita non dimenticherà mai.















Sia per Giorgia Palmas che per Filippo Magnini – personaggi che hanno un passato "importante" – è il primo matrimonio. In passato la ex velina era stata con il calciatore Davide Bombardini dal quale ha avuto la figlia Sofia. Bombardini, stando a quel che racconta la Palmas, sarebbe in ottimi rapporti con Filippo Magnini. "Filippo è entrato in punta di piedi nella nostra vita, ma è diventato subito imprescindibile".









Visualizza questo post su Instagram Lo sentite anche voi il ruggito?!?🦁😂❤️ #Cocco Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82) in data: 21 Dic 2019 alle ore 9:46 PST

Come tutti sappiamo, Filippo Magnini ha avuto una lunga storia con la mitica Federica Pellegrini. Magnini ha sofferto parecchio per la fine della relazione con la Pellegrini: “Non è facile rimanere amici e non so se potremmo esserlo mai in futuro. Ci vuole comunque tanto tempo. Per me Federica è il passato. Ho sempre voluto una famiglia e dei figli. Per questo è finita la mia storia con Federica. Che, invece, non si sentiva pronta” aveva detto tempo fa in un’intervista a Nuovo.

