Aida Yespica svela tutto: “Sono stata con una donna, la conoscete tutti”

La bellissima showgirl venezuelana Aida Yespica è stata al centro dell’attenzione mediatica nel recente passato per le vicende legate a suo figlio Aron. Infatti, dopo la separazione con l’ex compagno Matteo Ferrari, non riesce più a vederlo con costanza: “Non lo vedo da 4 mesi. Conoscete la situazione politica del Venezuela e sono mesi che aspetto il passaporto. Ho provato a fare l’impossibile per vederlo. Non ho passaporto, il visto americano mi è scaduto. Lui vive a Miami con il padre e non riesco più a vederlo”.

Ed ha anche accusato l’ex partner: “L’anno scorso a febbraio mi è arrivata una raccomandata in cui mi viene comunicato che lui vuole l’affidamento esclusivo del bambino. Pensavo che i rapporti con il mio ex fossero sereni, finché non ha provato a togliermi il bambino”. Nelle ultime ore è arrivata una sua rivelazione davvero incredibile, che non ha nulla a che fare con suo figlio. Una clamorosa confessione sulla sua vita privata è arrivata a ‘Rivelo’, il programma condotto su Real Time da Lorella Boccia. (Continua dopo la foto)

















Aida, che ha sempre avuto pubblicamente dei fidanzati, ha invece ammesso di aver avuto in gran segreto una relazione amorosa con una donna molto famosa. “Ho amato una donna, è stato un amore folle. Si è trattato di un errore. Adesso sono madre, non lo rifarei”. La presentatrice ha tentato in tutti i modi di farsi dire il nome di questa sua ex fidanzata, ma l’attrice e modella è stata in grado di resistere alle domande. (Continua dopo la foto)























“Non posso dire chi è perché è un personaggio famoso. Sono stata molto male. Chi è? Un personaggio che conosciamo tutti”, ha aggiunto la Yespica. La fine del loro rapporto è avvenuta a causa del timore che la storia potesse diventare pubblica. All’epoca dei fatti la donna era molto giovane e la pressione su di lei è stata troppa. Di qui la decisione di dividersi. La liaison ha comunque avuta una durata di un anno. (Continua dopo la foto)

“La relazione è finita dopo un po’ perché mi sono resa conto che non ce la facevo più, non volevo stare male”, ha continuato a raccontare a ‘Rivelo’. Ed ancora: “Il personaggio è troppo famoso e il nostro rapporto non si poteva tirare fuori. Poi ero piccola. L’ho rivista e ci abbiamo riso su. Non c’è più affinità”. Poi Aida Yespica ha concluso dicendo: “Non so se sarebbe andata avanti nel caso in cui lei non fosse stata popolare. La storia è durata un anno. Ci sono state scene di gelosia, molto più che in una relazione con un uomo”.

