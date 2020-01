Ci sono già i primi gossip nella Casa del Grande Fratello Vip. Il reality targato Alfonso Signorini è iniziato da meno di una settimana ed è proprio il conduttore nonché direttore del settimanale Chi, a sfornare i primi, succulenti pettegolezzi. Intanto Signorini è intervenuto a Casa Chi, il programma online del suo settimanale, per parlare e spettegolare su questa nuova edizione e sui suoi concorrenti e ha cercato di spiegare il suo punto di vista su Pago e Clizia Incorvaia.

Secondo lui, infatti, tra i due potrebbe nascere qualcosa, sempre se in Casa non riesca ad entrare Serena Enardu. La prima puntata del reality, infatti, si è conclusa con l’apertura del televoto per l’entrata o l’esclusione dell’ex compagna del cantante. L’esito lo sapremo venerdì 10 gennaio. Per ora, comunque, Signorini è sicuro: “Teniamo d’occhio Pago e la Incorvaia”. (Continua dopo la foto)

















Il secondo gossip riguarda invece Rita Rusic e anche questa volta a spifferarlo è Alfonso Signorini. La produttrice cinematografica ed ex moglie di Mario Cecchi Gori è stata la seconda concorrente a varcare la famosa porta rossa della Casa e ha dato vita a un simpatico siparietto con Michele Cucuzza, che era già entrato. Ma non è col noto giornalista che, parole del conduttore del GF Vip, ha avuto “una certa complicità”. (Continua dopo la foto)















In passato Rita Rusic potrebbe aver avuto un flirt con un uomo molto più giovane di lei, 60 anni a maggio prossimo, che ora è tra i suoi coinquilini nella Casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di Andrea Denver, modello veronese 28enne. “Un informatore mi ha detto che tra loro c’è stata una certa complicità”, ha fatto sapere Signorini. E in effetti quando i due si sono incontrati dentro la Casa qualcuno ha notato un certo imbarazzo anche se, almeno pubblicamente, hanno detto entrambi di non conoscersi e si sono presentati. (Continua dopo le foto)











“Tra l’altro noi siamo vicini di casa. Io vivo a New York ma in inverno mi sposto a Miami”, ha detto Andrea dopo averla baciata sulle guance. “Sì, io a Miami ci vivo tutto l’anno”, ha risposto Rita, che per la cronaca non sarebbe nuova a flirt con uomini molto più giovani di lei. Quindi se l’indiscrezione venisse confermata non ci sarebbe troppo da stupirsi nonostante ci siano ben 31 anni di differenza tra la Rusic e Andrea Denver.

“Viviamo così”. Elga Enardu, la rivelazione a sorpresa sulla sorella Serena: “C’era bisogno”