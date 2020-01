Altro che trash, altro che salotti, quello che gli italiani amano sono i racconti popolari e d’autore. Che la televisione italiana si inchini ancora una volta a Don Matteo che si conferma una delle fiction più amate in Italia. E gli ascolti tv parlano chiaro: la prima puntata della dodicesima stagione, iniziata giovedì 9 gennaio 2020, ha appassionato oltre 7 milioni di telespettatori con il 30% di share. Tutto merito del protagonista principale e dei confermatissimi Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta, Francesco Scali, Maria Sole Pollio, Pietro Pulcini e Domenico Pinelli.

Diverse invece le new entry. Avevamo lasciato Anno e Marco felici e innamorati, pronti a impegnarsi e cambiare l’una per l’altro. Ma le cose non vanno sempre come si desidera. Se ne vedranno delle belle! Numeri importanti, piuttosto elevati, che non si vedono tutti i giorni. Continua a leggere dopo la foto

















Ma il parroco di Terence Hill è in grado di mettere d’accordo tutti: bambini, adulti e anziani. E ora c’è grande attesa per la seconda puntata che, come da palinsesto, verrà trasmessa giovedì 16 gennaio. Canale 5 ha invece totalizzato 1.797.000 e il 7.90% con il film The Legend of Tarzan con protagonista Alexander Skarsgard. Questo però è solo quello che riguarda il dopo cena, per quanto riguarda il preserale, continua ad avere la meglio Amadeus con Soliti Ignoti. Continua a leggere dopo la foto















La trasmissione, solo nella giornata di giovedì 9 gennaio, è stata seguita da quasi 6 milioni e mezzo di spettatori con il 23.80% di share. Più basso il risultato di Striscia la notizia: il tg satirico di Antonio Ricci non è andato oltre i 4 milioni e il 16.20%. Continua a leggere dopo la foto











C’è da dire che il 6 gennaio ha visto rientrare in carreggiata anche un programma che ha ripreso il via: Avanti un altro, tornato in onda il 6 gennaio, che sta appassionando quotidianamente 4 milioni di telespettatori. Ma ad avere la meglio è L’Eredità di Flavio Insinna, in grado di raggiungere quotidianamente 5 milioni di persone per il 25% di share.

Ti potrebbe anche interessare: Justine Mattera oltre ogni limite: tutta nuda e pure illuminata dall’alto. Foto