Luigi Favoloso è scomparso. Sono ormai giorni che di lui non si hanno notizie. Durante l’ultima puntata di Mattino 5, però, è successo qualcosa che nessuno si aspettava. Mentre Federica Panicucci inizia a parlare della misteriosa sparizione di Luigi Mario Favoloso con la madre di lui, arriva una notizia sconvolgente. La donna confessa di aver ricevuto – nel momento in cui parla – una mail da parte di suo figlio. La madre di Favoloso però spiega che non sa se davvero l’abbia scritta il figlio o altri.

Mamma Loredana è devastata: sono giorni che vive male, è preoccupata per il figlio e non sa più che pensare. E questa mail non la rassicura: teme infatti che non l'abbia scritta veramente Luigi Mario. A Mattino 5 dice di non voler leggere la suddetta lettera, prima vuole parlarne con sua figlia. Si tratta di una mail anonima e in studio nessuno comprende il motivo per cui Favoloso abbia scelto di scrivere una mail invece di chiamare la madre.

















Visto che la donna insiste nel non voler leggere la lettera, Federica Panicucci le suggerisce di chiamare la polizia che potrà aiutarla a capire da dove arriva. "Lettera a mia madre, ciao mamma", sembra che la mail ricevuta da Loredana inizi così. In diretta a Mattino 5, mamma Loredana spiega sconvolta: "Ho trovato una lettera, una email, credo sia di Luigi Mario. L'ho vista proprio adesso, non ho avuto il tempo materiale di leggerla tutta".















E dice ancora: "Dice di lasciarlo tranquillo, che ha letto tutto. Solo che io ora sto male, mi sto riprendendo un po' adesso. Sembra essere di Luigi Mario. Devo capire se è veramente lui a scriverla, perché è anonima". Valerio Merola non capisce come mai il ragazzo non abbia scelto di chiamare la donna invece di scriverle."Ci sono delle cose molto particolari, devo leggerla con calma. Ho paura di essere presa dall'entusiasmo, non vorrei essere precipitosa", aggiunge la donna.









Interviene Angelo Sanzio che sostiene di aver parlato con qualcuno:“Per avere un po’ di visibilità voleva organizzare una cosa del genere. Questa persona gli ha detto ‘assolutamente non farlo, potresti incappare in molti guai’. Lui avrebbe poi risposto ‘se la faccio torno visibile, posso poi lavorare con molti brand’”. Sarà vero?

