Barbara D’Urso, spunta un nuovo amore. Beccata mano nella mano a cena con lui

Nuovo amore in vista per Barbara D’Urso, o almeno così sembrerebbe. A lanciare l’indiscrezione è stata lei attraverso una storia su Instagram in cui Carmelita è a cena con un uomo uomo misterioso: «Io che non vivo più di un’ora senza te…». La didascalia è emblematica: «Cena romantica». E anche le canzoni scelte per i video fanno battere il cuore Io che non vivo di Pino Donaggio e È colpa mia di Maria Nazionale.

L'identità della mano maschile al momento resta ancora top secret, possibile che nelle prossime ore si saprà qualcosa di più. Barbara d'Urso ha dato modo di far parlare di sé nel corso della sua carriera televisiva e non solo. La vita privata, infatti, è stata molte volte al centro di numerosi scandali, ma certamente piena d'amore, come lei stessa più volte ha ribadito in alcune interviste.

















Tra le sue prime relazioni ricordiamo i cantanti Miguel Bosè e Vasco Rossi (quest'ultimo, si dice, abbia scritto per lei il brano del 1981 intitolato "Brava"). Seguono poi le storie d'amore con Mauro Berardi, dalla cui unione sono nati i figli Giammauro ed Emanuele, e quella con il ballerino Michele Carfora, che ha sposato nel 2002 e lasciato nel 2008.















Successivamente le sono stati attribuiti alcuni flirt come quello con Fabio Testi, (immediatamente smentito dall'attore il quale ha dichiarato di essere solo un caro amico della d'Urso), e quello con Alex Pacifico, duramente criticato dall'ex marito Carfora. Si parla di matrimonio ma in realtà Barbara d'Urso e Mauro Berardi non sono mai convolati a nozze. Così come ribadito dalla presentatrice, il loro è stato un grande amore, il più importante fra quelli vissuti durante la sua vita, coronato dalla nascita dei due figli Giammauro (dottore in Medicina e chirurgia), ed Emanuele (fotografo professionista) e naufragato molto presto.











Tuttavia, dopo anni di attriti, pare che Barbara e Mauro si siano riavvicinati grazie a un evento importante che ha coinvolto i componenti della famiglia Berardi: la laurea del primogenito Giammauro, che ha fatto sì che i due ex compagni di vita si stringessero nella gioia del traguardo tanto meritato del figlio, spingendo il pubblico a credere che si trattasse di un ritorno di fiamma.

Ma così non è stato. La posizione di Barbara, nei confronti dell’ex, sembra essere molto chiara: oggi rimane il rispetto e l’affetto infinito per quell’uomo che, nonostante tutto, l’ha resa felice regalandole due splendidi figli.

