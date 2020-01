“Gemma, no!”. UeD, Maria De Filippi contro la dama: quelle parole non sono andate giù

Uomini e Donne, Gemma Galgani ancora protagonista. A intervenire sulla vicenda Juan Luis è sata Maria De Filippi sorpresa dal fatto che Gemma Galgani si aspettasse un saluto più caloroso da parte del cavaliere. “Ma Gemma – queste le parole della conduttrice dopo che il partenopeo aveva abbandonato la trasmissione –, parli sul serio? Ti aspettavi che venisse a salutarti con un bacio? Con tutto quello a cui abbiamo assistito oggi se lui si fosse alzato tu lo avresti accettato questo bacio?”.

Il tono non è stato aggressivo ma era molto evidente che la De Filippi fosse assolutamente stupita dalla Galgani, corteggiata per scommessa. “Quando ho scritto che Juan Luis è andato a ‘Uomini e Donne’ per una scommessa –racconta una amico del cavaliere – intendevo dire che aveva fatto una scommessa con se stesso. Esce da una storia importante durata tre anni e finita male, in tv voleva mettersi in discussione. Sono stato frainteso. Non intendevo dire che era approdato in trasmissione alla ricerca di popolarità”. Continua dopo la foto

















L’errore fatto dall’amico di Juan Luis è stato clamoroso in realtà, perché sappiamo tutti com’è andata a finire: “Si è legato a Gemma come persona – ha chiarito –, non a livello sentimentale. Doveva dirlo subito invece di tergiversare. Poi avrebbe deciso la produzione se permettergli di rimanere per conoscere un’altra donna. Non gli è stato consentito perché il suo comportamento gli ha fatto perdere credibilità. Hanno pensato che lui volesse sfruttare la situazione”. Continua dopo la foto















In effetti nel corso di queste settimane le accuse a Juan Luis sono state tantissime, ed è vero che il partenopeo avrebbe potuto evitare di portare per le lunghe una situazione che alla fine lo ha allontanato anche dalle altre Dame del parterre. Adesso Juan non sembra stare molto bene per quello che è successo. Continua dopo la foto











“L’ha presa molto male perché è stato attaccato su tutti i fronti, non ne è uscito bene […] Mi rendo conto che sia tutto contro di lui ma è seriamente alla ricerca dell’amore. Esce da una storia finita male, ha sofferto molto”.

