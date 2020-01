Serena Enardu al GF Vip, l’ex Giovanni Conversano al veleno: “So perché sta lì”

Ieri è apparsa a sorpresa anche Serena Enardu alla prima puntata della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Prima di far entrare Pago nella Casa più spiata d’Italia, la donna ha rivelato davanti alle telecamere: “Di punti in sospeso ce ne sono. Mi sono chiarita tanto. Oggi sono molto più lucida, ma alcuni punti sono rimasti in sospeso con Pago. Noi ci siamo incontrati appena finito Temptation Island Vip. Eravamo stravolti, per due giorni di fila ci siamo visti”.

Ed ancora: “Quei confronti non sono stati utili però. Io fino a poco tempo fa non ammettevo di aver sbagliato. Ora ho capito…”. Oggi a ‘Pomeriggio 5’ l’ex fidanzato Giovanni Conversano si è scagliato contro Serena, la quale potrebbe entrare a far parte del reality la settimana prossima in caso di parere favorevole del pubblico da casa. L’ha accusata infatti di essere andata al reality show soltanto per motivi di visibilità. A quel punto, Roberto Alessi lo ha attaccato: “Non puoi aggredire così una donna, soprattutto se hai avuto una storia d’amore con lei”.

















Successivamente la conduttrice Barbara D’Urso ha domandato a Conversano cosa sia successo con lei. Ed il giovane ha risposto: “Mi ha dipinto in passato sempre come un mostro e si sta rivelando agli occhi di tutti quella che è sempre stata. Io negli anni ho fatto fatica a ripulire la mia immagine. So dove vuole andare a parare”. Il quale ha confessato altri dettagli clamorosi. (Continua dopo la foto)























“All’epoca Serena per lasciarmi chiamò una giornalista per l’esclusiva. Io seppi da questa giornalista che io e Serena non eravamo più una coppia”, ha aggiunto Giovanni alla trasmissione di Canale 5. Per quanto riguarda la storia d’amore tra Pago e la Enardu, naufragò a causa di ‘Temptation Island Vip’. Qui alcune comportamenti di lei non piacquero all’artista e la relazione finì. Ora Pacifico Settembre era pronto a ripartire per mettersi tutto alle spalle, ma l’ex partner è ritornata. (Continua dopo la foto)

Pago aveva dichiarato prima di iniziare la sua avventura al ‘GF Vip’: “Potrei innamorarmi fuori come dentro la Casa, può succedere di tutto, sono single. Anche se dire che ho il cuore libero è un’altra cosa. Credo che la mia vita sia segnata da una frase del mio amico Franco Califano: ‘Non escludo il ritorno’”. Al settimanale ‘Chi’ aveva invece riferito come si sarebbe comportato nella Casa: “Sarò come mi conoscete, dico sempre quello che penso senza mai perdere il controllo, ma spero che venga fuori anche il mio lato divertente”.

