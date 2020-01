Seconda edizione del programma contenitore ispirato al ”The Ellen Degeneres Show”, ricco di interviste, repertorio, approfondimenti, clip, storie sia di personaggi famosi che di gente comune e giochi con gli spettatori a casa. Caterina Balivo è tornata in televisione con la nuova edizione della sua trasmissione, un mix tra risate, gossip, storie e lacrime.

Durante ogni puntata Caterina Balivo intervista personaggi famosi e persone comuni, che si raccontano o che danno prova delle loro abilità. Il tutto culmina in un giudizio da parte del pubblico o in una sorpresa. Anche le persone a casa sono parte integrante del programma perché possono partecipare ad un gioco telefonico, intitolato A casa di?, o intervenire tramite i social. (Continua a leggere dopo la foto)

















Ospite fisso della trasmissione condotta da Caterina Balivo è Lorenzo Farina, esperto di web e creatore della pagina social di grande successo ”Baby George ti disprezza”, che ha come protagonista l’erede al trono e figlio del principe d’Inghilterra William e Kate Middleton. Il profilo è nato da un’idea dell’ormai volto di Vieni da me e Brando Manuel Zucchegna che, in un caldo venerdì estivo, hanno iniziato a scambiarsi immagini di George e delle sue espressioni buffe. (Continua a leggere dopo la foto)















Da lì, in poche ore, è stato caricato on line il profilo Facebook che in men che non si dica ha visto aumentare in maniera esponenziale i like. Un successo partito quattro anni fa e che arriva fino a oggi: la pagina è seguita da oltre 980mila persone. Nella puntata andata in onda il 9 gennaio, durante l’intervento di Lorenzo Farina, Caterina Balivo si è infuriata con una ragazza del pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)









Le telecamere inquadravano l’esperto di social, ma dietro si vedeva anche una giovane intenta a guardarsi le unghie. A quel punto, la conduttrice l’ha redarguita con stizza, chiedendole di smetterla. “La ragazza dietro, magari le unghie dopo…”, ha detto la Balivo rivolgendosi alla giovane inquadrata dalle telecamere. Dopo un momento di imbarazzo, l’intervento di Lorenzo Farina è proseguito.

Ballando con le stelle, arriva un addio clamoroso: “Sento di dover uscire dal mio ruolo”