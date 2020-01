Ballando con le stelle, arriva un addio clamoroso: “Sento di dover uscire dal mio ruolo”

Ormai se ne parlava da diverso tempo, ma la notizia ha adesso ottenuto la conferma dalla diretta interessata. La conduttrice ed attrice Samanta Togni ha lasciato il programma ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. La ballerina non svolgerà più il suo ruolo di insegnante. Era dal 2005, quando iniziò danzando con il compianto Fabrizio Frizzi, che la donna era presente alla trasmissione della Rai. Per lei si prospetta un futuro diverso.

Intervistata dal settimanale ‘Gente’, si è soffermata anche sull’imminente matrimonio con il fidanzato Mario Russo. La coppia convolerà a nozze il 15 febbraio: “Con Mario è stato tutto fulmineo: ci siamo conosciuti in treno e dopo due mesi mi ha proposto le nozze. Eravamo a Capri, di fronte ai faraglioni, sotto la luna piena”, ha dichiarato Samanta. La quale è scesa nei dettagli per quanto riguarda la cerimonia. (Continua dopo la foto)

















“Il matrimonio? Sarà una grande festa, con un ricco apericena, il menù sarà umbro con richiami napoletani, per omaggiare le nostre terre natie”. La Togni ha quindi poi parlato della sua decisione di abbandonare ‘Ballando con le stelle’, anche se non ha chiuso la porta in maniera definitiva. Vedremo se Milly le troverà un altro compito da svolgere, anche se al momento questa ipotesi appare decisamente poco probabile. (Continua dopo la foto)























La ballerina ha dichiarato: “Ballando mi ha dato tantissimo, c’è una squadra meravigliosa, ma sento di dovere uscire dal ruolo di insegnante, voglio crescere. Certo, se nel programma si ritagliasse un altro ruolo per me potrei ripensarci, ma se resta tutto così, io dico no”. In giuria difficilmente troverà posto, visto che la Carlucci ha già scelto Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. (Continua dopo la foto)

Durante un’ospitata al programma ‘Vieni da me’ condotto da Caterina Balivo, aveva detto a proposito del partner Mario: “Lui lavora e vive a Dubai. Prima tornava ogni due settimane, ora invece ogni settimana”. Nel 2015 ha partecipato come soubrette alla trasmissione ‘Effetto Estate’ su Rai Uno, ha un figlio di 14 anni, nato nel 2002, che si chiama Edoardo e frequenta il primo anno del Liceo Scientifico e ha una passione innata per la chitarra. Nel 2016 è stata protagonista del video della canzone Rinascendo di Valerio Scanu.

