Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. Entrambi protagonisti della quarta edizione, si sono innamorati nella “casa” e il loro legame è solidissimo anche oggi. Ascanio, dopo aver fatto parte del cast di fiction e programmi tra cui “Il treno dei desideri”, è tornato alla sua passione, il golf, mentre Katia è diventata un’influencer molto popolare su Instagram.

Insieme hanno due figli e hanno condotto “Una valigia per due” su Sky. Recentemente la coppia ha rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip per “tutelare la famiglia” ma è apparsa in uno spot pubblicitario di un noto marchio di surgelati. Usciti dalla Casa (quell’edizione fu vinta da Serena Garitta), si sposarono l’anno dopo in un castello sul lago di Bracciano; nel 2007 è nata Matilda, poi è arrivato Tancredi. (Continua a leggere dopo la foto)

















Un amore che ha avuto un piccola crepa qualche anno fa come ha confessato tempo fa lo stesso Ascanio nel corso di un’intervista, per poi però aggiungere, la passione non è mai venuta meno: ”Desidero ancora sessualmente la mia Katia. E, anche se dopo la nascita di Matilda abbiamo vissuto una piccola crisi, abbiamo subito ritrovato la nostra intesa sessuale e sentimentale. E oggi, dopo dodici anni di amore e undici di matrimonio, quando vedo mia moglie la desidero ancora con ardore”. (Continua a leggere dopo la foto)















Matilde, la primogenita della coppia, è bellissima, ha lunghi capelli biondi e grandi occhi azzurri proprio come la mamma, ed è impossibile non intenerirsi di fronte a questo felice quadretto familiare. Il piccolo Tancredi somiglia invece ad Ascanio e come lui è appassionato di sport. Dopo il reality, Ascanio, figlio di Don Filippo gentiluomo di Sua Santità e di Maria Antonietta Campedelli, ma soprattutto discendente di Papa Pacelli (Pio XII, pontefice dal 1939 al 1958), ha alternato la carriera radio e Tv (è stato inviato del Treno dei desideri di Antonella Clerici su Raiuno) al suo vero mestiere: il maestro di golf. (Continua a leggere dopo la foto)









Oggi Katia è una mamma felice e bellissima e il suo sex appeal lo mostra senza alcun problema sui social, dove posta foto piccanti. Ma niente gelosia, è stato proprio il marito a incoraggiarla. In questi anni Katia è diventata anche una seguitissima influencer.

