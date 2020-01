Debora Caprioglio, per l’attrice momento difficile: inizia un nuovo percorso

Debora Caprioglio è di nuovo single, dopo la separazione dal marito Angelo Maresca. L’attrice, 51 anni, è tornata a vivere con la madre. “Il problema non è solo la mancanza di attrazione fisica, ma quando ci si rende conto che tutto è diverso”. Quello della coabitazione nella Capitale era un desiderio della mamma Augusta Meschino: “E’ anziana e vive sola a Mestre – ha spiegato a “Nuovo” – Il sogno era quello di venire ad abitare a Roma con me e oggi l’ha realizzato. Con noi c’è anche il mio chihuahua, Rocco: adesso è lui il maschio di casa”.

Con l’ex comunque non sembra ci siano problemi (“Siamo rimasti in ottimi rapporti. Lui si è trasferito negli Stati Uniti, io proseguo con il mio lavoro. E si va avanti”) e ora vive un momento particolare della sua vita: “Il mio è un nuovo percorso. Mi sento più in una fase di trasformazione che di rinascita”. Continua dopo la foto

















Impegnata a teatro con Paolo Gassman, Anna Galiena e Caterina Murino in “Otto donne e un mistero”, non cerca un nuovo compagno: “Non è che mi voglia chiudere in convento! Al momento, però, è tutto sospeso”. Debora Caprioglio è nata a Mestre il giorno 3 maggio 1968. Ad aprirle le porte dello spettacolo il concorso “Un volto per il cinema”. A distanza di poco tempo viene notata dal noto attore e regista tedesco Klaus Kinski. Più giovane di ben 42 anni, diventa sua compagna nel 1987, quanto la giovane attrice veneta ha solo diciannove anni. Continua dopo la foto















A notarla e a lanciarla definitivamente nel mondo del cinema è Tinto Brass sotto al direzione del quale gira Paprika. Dopo aver realizzato un giallo-erotico come Spiando Marina e un film comico come Saint Tropez – Saint Tropez, nel 1994 cambia completamente rotta con il film drammatico Con gli occhi chiusi. E’ diventata, poi, un volto noto della televisione per la sua lunga partecipazione a Buona Domenica, programma di canale 5 condotto da Maurizio Costanzo. Continua dopo la foto











A seguire passa in Rai dove partecipa ad una stagione di Domenica in Famiglia in onda sul secondo canale. Successivamente arriva anche per lei la prima esperienza nei reality e nello specifico all’Isola dei Famosi. In teatro ha modo di recitare al fianco di attori del calibro di Mario Scaccia, Franco Branciaroli, Mariano Rigillo. Il 7 settembre 2008, all’età di trentanove anni, si unisce in matrimonio con l’attore e regista Angelo Maresca.

