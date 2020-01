La voce circolava con insistenza da diverse ore, ma adesso la notizia è ufficiale. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 gennaio, si sta registrando il Trono Classico di ‘Uomini e Donne’ ed è arrivata la news che tutti stavano attendendo. C’è infatti un nuovo tronista: stiamo parlando dell’ex concorrente del ‘Grande Fratello’, Daniele Dal Moro. Lui è conosciuto anche per la sua storia d’amore con Martina Nasoni.

Nella Casa più spiata d’Italia ebbero numerosi battibecchi, poi al termine del reality show hanno continuato a portare avanti la frequentazione e nel novembre scorso c’è stata la separazione definitiva. Ed ora per il giovane è tempo di fiondarsi in questa nuova avventura, che lo dovrebbe portare a trovare la sua prossima anima gemella. Vediamo cosa ha detto nel suo video di presentazione. (Continua dopo la foto)

















Ecco come si è presentato su ‘Witty’: “Sono un ragazzo carismatico, determinato, egocentrico. Sono una persona sicura di sé. Mi piace vivere la vita di petto, per me è tutto agli estremi, o bianco o nero. Però allo stesso tempo sono un ragazzo molto sensibile e ho un cuore grande”, ha rivelato Daniele. Andiamolo a conoscere ancora più da vicino. (Continua dopo la foto)























Dal Moro ha lasciato l’abitazione dei suoi e vive praticamente da solo sin dall’età di 17 anni nella città di Verona. La decisione fu presa anche perché entrambi i genitori viaggiano continuamente per motivi lavorativi. Il papà è un parlamentare, mentre la mamma lavora nelle aziende familiari. Lui ha un rapporto molto particolare con il padre ed avrebbe tanta voglia di frequentarlo maggiormente. Ecco perché ha anche avuto momenti di commozione durante il suo provino. (Continua dopo la foto)

Durante la sua vita, non si è mai cullato sulla ricchezza di mamma e papà. Infatti, ha voluto sempre avere una certa indipendenza economica ed ha quindi svolto diversi lavori. Daniele è stato un cameriere, ha lavorato sui tetti ed anche in una macelleria. Poi è riuscito a diventare un imprenditore ed oggi si occupa di consulenze finanziarie per conto di alcune aziende. Per concludere, nel video per il dating show di Maria De Filippi ha aggiunto: “Cerco una persona che nella vita per me sia un valore aggiunto. Non ho assolutamente paura di innamorarmi, anzi non vedo l’ora. Sono una persona che nel momento in cui ti ama, ti ama davvero e farebbe qualsiasi cosa per te”.

