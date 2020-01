Pamela Barretta è molto felice con Enzo Capo. La coppia, nata a Uomini e Donne, ha lasciato il trono over qualche mese fa per proseguire la conoscenza nella vita vera e, a quanto pare, va alla grande. Oggi sembrano lontani anni luce i litigi e le incomprensioni che hanno caratterizzato il loro breve percorso nello studio di Maria De Filippi.

Come se si fossero lasciati tutto alle spalle, fuori dalla trasmissione di Canale 5 Pamela ed Enzo hanno finalmente trovato serenità ed equilibrio e infatti appaiono felici e molto innamorati nelle foto che pubblicano sui rispettivi profili Instagram. E ora tornano a Uomini e Donne per parlare di come va la loro relazione e per annunciare a tutti che non solo sono felici insieme, ma anche che sono pronti a compiere passi importanti.

















Enzo non nega che già formare una famiglia insieme a Pamela, che è invece convinta che sia ancora troppo presto. Ma nel frattempo, a dimostrazione del fatto che la loro storia è già arrivata a un punto molto importante, la ex dama rivela di aver già presentato suo figlio a Enzo. Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono detti molto felici per la coppia e Gemma si è addirittura commossa.















La puntata in questione è in programma giovedì 9 gennaio ma poco prima, in queste ultime ore , è arrivata una pesante frecciatina da parte di Stefano Torrese. Ricordate? Stefano è un ex cavaliere del programma che ha avuto una storia molto travagliata con la Barretta. E, pur non nominandola, sembra proprio che la sua tagliente Storia di Instagram sia riferita proprio a lei.











“Capisco la voglia di visibilità, ma addirittura azzerare la propria dignità…”, esordisce Stefano Torrese, che anche in trasmissione non ha mai avuto peli sulla lingua. E poi continua: “Tante lotte per essere ‘DONNE’ e poi per apparire in TV ci si trasforma in ‘merce’”. “Dovevo dare ascolto solo a me stesso”, è la conclusione dell’ex cavaliere. Pamela, che come detto non è mai menzionata ma il tag ‘Uomini e Donne’ nella Storia è esplicativo, reagirà?

