Che Antonella Elia sia incontenibile è cosa nota. E infatti lo ha dimostrato anche prima di varcare la famosa porta rossa della Casa. Terza concorrente a presentarsi al GF Vip, la showgirl si è letteralmente gettata sulla folla assiepata di fronte all’ingresso. Poi la brutta sorpresa: la Elia non è entrata come tutti in Casa e ha dovuto aspettare un bel po’ prima di vedere gli altri coinquilini.

Dopo un tunnel con getti di vernice, Alfonso Signorini l'ha poi 'rinchiusa' in una stanza arredata solo con un letto, un pitale, della carta igienica e una foto di Pupo che confina con la casa ma è separata da un vetro. Solo più tardi, e non senza un lungo freeze che ha visto il bacio (ma dal vetro) di Antonella e Michele Cucuzza ed aver ballato sulla sigla Non è la Rai ha potuto raggiungere gli altri.

















Ma come riporta il sito FunWeek "il peggio" è arrivato più tardi, a diretta finita, quando Antonella Elia ha iniziato a criticare quanto messo a disposizione negli ambienti domestici, quindi di fatto gli sponsor di questo GF Vip 4. Considerazioni, quelle della Elia, che ovviamente non sono passate inosservate in rete. È successo mentre i concorrenti andavano alla scoperta della Casa che li ospiterà per le prossime settimane.















Casa bellissima e coloratissima quella di Cinecittà, ma per Antonella Elia certi dettagli non sono proprio 'il top'. Le lenzuola, a duo avviso, sono ruvide e di un brutto colore; il dentifricio "allappa" e i costumi con cui dovranno fare la doccia "non si possono indossare". E anche i pantacollant non andrebbero bene perché danno prurito.











Come detto i commenti di Antonella Elia durante la prima notte in Casa non sono sfuggiti al sempre attento popolo della rete. E di sicuro non avranno fatto piacere alle aziende partner del reality. Tra i tanti tweet apparsi sul web, c’è anche quello dove si fa notare con ironia che Antonella, celebre anche per il suo caratterino, “non ha imparato proprio niente dai tempi di Mike”. E ancora: “C’è qualche altro sponsor che vuole investire al Gf Vip?”. La domanda è: Antonella verrà richiamata all’ordine da Signorini?

