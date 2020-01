Licia Nunez è stata l’ultima concorrente a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. L’attrice pugliese de Le Tre Rose di Eva ha fatto un discorso sugli amori che finiscono che ha colpito tutti. Anche la scrittrice Barbara Alberti, che è stata poi congedata da Alfonso Signorini in attesa di venerdì prossimo, quando si unirà agli altri. Ma Licia ha accennato alla sua relazione con Imma Battaglia e parlato di un tradimento dell’attivista avvenuto con Eva Grimaldi, sposata poi di recente dopo il coming out di Imma avvenuto all’Isola dei Famosi.

"La mia storia con Imma Battaglia è terminata nel dicembre del 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi, che è la sua attuale compagna – ha raccontato nella Casa Licia Nunez, il cui vero nome è Lucia Del Curatolo – Non è facile dopo sette anni di storia vedere una persona che hai amato così tanto con un'altra persona. L'amore resta. Si trasforma. Ma l'amore resta".

















Una confidenza, questa di Licia Nunez, che però non è andata giù alla diretta interessata, ovvero Imma Battaglia. Che si è prontamente difesa tra le Storie di Instagram, dove in un post (poi ripubblicato anche da Eva Grimaldi) ha chiarito che non è stata raccontata tutta la verità durante la prima puntata del programma di Canale 5.















"Alfonso Signorini la verità ha mille volti! Licia Nunez se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta", ha scritto Imma Battaglia su Instagram. Come detto, il post è stato poi condiviso dalla Grimaldi, che ha sposato l'attivista a maggio scorso. Con Licia, invece, che ora è felicemente impegnata con un'altra persona, la storia d'amore è durata per ben 7 anni.











Vladimir Luxuria, che conosce molto bene Imma ed Eva, ha preso le difese della Battaglia su Twitter: “Trovo scorretto (e incompleto) come Licia abbia dipinto Imma e la loro relazione e non so se le convenga raccontare tutto. Imma la conosco da anni ed è sempre stata leale. Sono sicura che Imma saprà chiarire tutto (se ne avrà voglia)”, ha scritto.

