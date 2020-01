“A ogni costo”. Ballando con le stelle, la bomba: Milly Carlucci le vuole. Le due super vip alla prossima edizione

Due grossi nomi in ballo per la prossima edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci non si ferma mai: venerdì 10 gennaio 2020 debutterà alla conduzione del programma Il cantante mascherato. Si tratta di un programma molto atteso che è una delle novità del palinsesto Rai per il 2020. Ma Milly Carlucci è una che non fa una sola cosa per volta e già si sta preparando per la prossima edizione dell’amatissimo programma “Ballando con le stelle”.

Nel frattempo iniziano a circolare indiscrezioni su alcuni vip che potrebbero partecipare al programma. A lanciare lo scoop è Alberto Dandolo che, su Oggi, ha svelato due nomi di donne della tv italiana che sarebbero vicine a firmare il contratto con il programma. Pare che le due donne siano state fortemente volute dalla mitica conduttrice Milly Carlucci. Ma di chi si tratta? Chi sono le due vip che potrebbero partecipare allo show tutto dedicato al ballo?

















Si tratta di due nomi grossi che il pubblico gradirà parecchio. Stiamo parlando nientemeno che di Paola Barale e Barbara Bouchet. "Paola Barale, 52, e Barbara Bouchet, 76, saranno con ogni probabilità due delle protagoniste del prossimo Ballando con le Stelle – si legge su Oggi – Per entrambe le attrici le trattative sarebbero a uno stato avanzato, a un passo dalla firma". Insomma pare che ormai la cosa sia praticamente fatta.















E, scrive ancora Dandolo: "La conduttrice Milly Carlucci le desidera con forza. Se non entrambe, almeno una parteciperà". Sarebbe bello se Paola Barale e Barbara Bouchet partecipassero al programma. Questi due nomi non sono i primi che circolano sul programma di Milly Carlucci. Sono stati fatti altri nomi grossi per esempio quello della conduttrice di "Da noi… A ruota libera" Francesca Fialdini. Ma non è ancora tutto. Il gossip vola…









Pare che parteciperà a Ballando con le stelle anche Can Yaman, l'attore di Bitter Sweet. Della partecipazione della Fialdini al programma aveva sempre parlato il settimanale Oggi che aveva spifferato tutto a inizio dicembre 2019. In quel caso, però, l'articolo diceva che si trattava di una voce di corridoio e che non c'erano notizie ufficiali.

