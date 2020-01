Brutto risveglio per Alfonso Signorini. È successo dopo la diretta del GF Vip

Mercoledì 8 gennaio è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 4, condotta dal nuovo presentatore Alfonso Signorini, il quale ha sostituito Ilary Blasi al timone del più longevo reality show della televisione italiana. Gli ultimi concorrenti entreranno in casa solo venerdì 10 Gennaio, sempre in prima serata. Durante la prima serata hanno fatto il loro ingresso Michele Cucuzza, Rita Rusic, Antonella Elia, Paola Di Benedetto, il modello Andrea Denver.

E ancora Salvo Veneziano e Sergio Volpini della prima edizione (i due hanno ricordato Pietro Taricone, ex concorrente scomparso il 29 giugno 2010 a seguito di un incidente con il paracadute) Patrick Ray Puegliese e Pasquale Laricchia. Ingresso anche per il cantante Pago, l'attrice Licia Nunez e l'influencer Clizia Incorvaia.

















Ma come sono andati gli ascolti della prima puntata del Grande Fratello Vip? Il risveglio di Alfonso Signorini non è stato dei migliori. Il GF Vip, infatti, ha perso la sfida degli ascolti contro l'ammiraglia Rai Uno, che ha mandato in onda la replica del film "Heidi". La prima puntata del reality ha conquistato 3.400.000 spettatori, mentre la serata è stata vinta dalla replica di Heidi con 4 milioni e 400mila spettatori.















Il 24 settembre 2018, il Grande Fratello Vip 3 condotto da Ilary Blasi conquistò invece 3.341.000 spettatori con il 20.95% di share. Gli ascolti del Grande Fratello Vip 4, per ora, rimangono quindi in linea con quelli dello scorso anno, sottolineando la differenza invece con quelli della seconda edizione, considerata quella più fortunata fino ad ora. Nessun botto, dunque, per questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, nonostante la scarsa concorrenza.









Come se la caverà la seconda puntata del reality (andrà in onda venerdì 10 gennaio) contro Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci? La sfida è aperta. Benissimo come sempre Rai 3 con Chi l’ha visto? a 1.749.000 telespettatori e il 7.96% di share. Ottima anche Italia 1 con il film Safe a ben 1.877.000 telespettatori e il 7.58% di share.

