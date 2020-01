Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric ed ex concorrente del Grande Fratello manca da casa da giorni. Dal 29 dicembre scorso per la precisione, ma la notizia è iniziata a circolare nella tarda serata del 6 gennaio dopo l’appello su Facebook dell’amico e fotografo Alex Fiumara: “Attenzione: da circa 10 gg è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018”, si legge nel post apparso in rete lunedì scorso.

E poi: “La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico, risalirebbe al 29/12/2019 da Torre Del Greco (Napoli), si è allontanato senza documenti, senza auto e senza effetti personali. Se qualcuno lo vedesse mi contatti subito su messenger. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia, idem i suoi amici me compreso”. (Continua dopo la foto)

















Da quando è stato diffuso questo appello, non si è parlato d’altro che della scomparsa di Favoloso, anche in tv. Mercoledì 8, a Pomeriggio 5 l’amica Veronica Satti, conosciuta nella casa del GF, ha mostrato gli ultimi messaggi inviati a un presunto cellulare di Luigi: “Ci sono le spunte blu, ha letto, ma non ha risposto”. E durante il programma si è dunque tornati sul mistero dell’attivazione di una sim libanese di cui però mamma Loredana si è detta all’oscuro. (Continua dopo la foto)















Una nuova segnalazione sull’improvvisa scomparsa di Luigi Mario Favoloso arriva ora dallo studio di Mattino Cinque. Il fotografo Maurizio Sorge, ospite del programma di Federica Panicucci, ha detto che l’ex gieffino potrebbe trovarsi a casa di un suo amico che affitterebbe macchine: “Io spero sia solo un gioco. Lui starebbe a casa di uno che affitta le macchine. Sta lì e aspetta, non lo so, che esce il sole”, ha dichiarato pur precisando di non avere alcuna certezza. (Continua dopo foto e post)











Il fotografo spiega di aver ricevuto questa notizia da “fonti vicine alla sua ex fidanzata”. Il posto preciso non gliel’avrebbero rivelato ma Sorge ipotizza possa trattarsi dell’hinterland milanese. E poi: “È un amico suo che affitta le macchine. So per certo che lui sta bene. Io riporto una cosa non mia, secondo me è una cosa attendibile”. A Mattino Cinque gli ospiti e la stessa Federica Panicucci sperano che l’ex concorrente del GF stia bene e si sia realmente rifugiato in casa di un suo amico.

