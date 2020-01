“I wurstel!”. Francesca Cipriani, gaffe epica a Pomeriggio 5: Barbara D’Urso senza parole

Niente, proprio non ce la fa Francesca Cipriani a non dire qualche scemenza ogni volta che va in tv, ma in fondo noi la amiamo per questo, no? L’ultima è capitata in diretta a Pomeriggio 5, quando la formosa Francesca ha fatto una super gaffe: alla domanda della d’Urso sulla dieta seguita in America la Cipriani ha elogiato il cibo americano sottolineando di aver mangiato, soprattutto molti wursteRR, sì avete letto bene, con la “r”. La faccia stranita della conduttrice ha fatto ridere tutti.

La Cipriani si è poi ripresa parlando di torte, hamburger e hot dog. Per lei è un momento d’oro: martedì 7 gennaio è andata in onda la prima puntata de La pupa e il secchione e viceversa, il nuovo programma condotto da Paolo Ruffini dedicato all’incontro tra due mondi opposti: intellettuali e poco avvezzi alla vita sociale, e giovani che puntano sulla propria bellezza fisica e meno a tematiche culturali. Le otto coppie miste si sfidano, puntata dopo puntata, per decretare quella vincitrice. Continua a leggere dopo la foto

















Francesca Cipriani, che affianca il conduttore in tutte le sei puntate, nel video qui in alto smonta il falso mito per il quale bellezza e intelligenza non vadano di pari passo e lo fa spiegandoci quali siano le vere origini dello stereotipo della bionda svampita. Eppure ce la sta mettendo tutto per invece confermarlo questo stereotipo. Continua a leggere dopo la foto















Solo qualche giorno fa aveva dichiarato: “Salvini è un vero uomo, coraggioso, con gli attributi, è affascinante, anche se non l’ho mai visto dal vivo, lui ha una personalità vera”, queste sono state le parole della showgirl Francesca Cipriani in merito alla sua visione del Ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “L’ho sempre stimato, sta rischiano molto e ci sta mettendo la faccia” – continua. Continua a leggere dopo la foto











Una simpatia non nascosta quella della Cipriani soprattutto quando racconta delle loro chiacchierate sui social e sul tema che a lei sta a cuore: il cibo. Simpatici “gnam gnam” si scambierebbero i due così come altre frasi carine: “Ma lui risponde a tutti, è molto semplice, alla mano”- specifica la Cipriani ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Eroina.

