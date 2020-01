GF Vip, la provocazione di Cristiano Malgioglio (in diretta) non passa inosservata. Fan in estasi : “Ti amiamo”

La nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, affiancato dagli opinionisti Pupo e la bomba sexy Wanda Nara è iniziata ieri mercoledì 8 gennaio 2020. Gli ascolti televisivi e i dati Auditel di mercoledì 8 gennaio 2020, in prima serata, hanno visto su Rai1 il film Heidi conquistare 4.437.000 spettatori (19.7% di share), battendo su Canale 5 proprio la prima puntata di Grande Fratello Vip 4 che ha totalizzato il 20.2% con 3.400.000 spettatori.

Il 24 settembre 2018, il Grande Fratello Vip 3 condotto da Ilary Blasi conquistò invece 3.341.000 spettatori con il 20.95% di share. Come da tradizione la prima puntata è stata una passerella di personaggi famosi che hanno varcato la famosa porta rossa. Alfonso Signorini insieme agli opinionisti Pupo e Wanda Nara ha traghettato i primi concorrenti nella casa più spiata d'Italia.

















I primissimi due concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 sono Michele Cucuzza e Rita Rusic. Il giornalista ed ex conduttore de La Vita in diretta e la produttrice ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori hanno fatto per primi il loro ingresso all'interno della Casa. Subito dopo ecco il ciclone Antonella Elia, la bellissima Paola Di Benedetto e il modello Andrea Denver. Poi è il momento dell'ingresso degli ex concorrenti del Grande Fratello nip. Salvo Veneziano e Sergio Volpini della prima edizione (i due hanno ricordato Pietro Taricone, ex concorrente scomparso il 29 giugno 2010 a seguito di un incidente con il paracadute) Patrick Ray Puegliese e Pasquale Laricchia.















Durante la diretta del Grande Fratello Vip è arrivato il commento tagliente di Cristiano Malgioglio, ex concorrente del Grande Fratello Vip e opinionista della scorsa edizione del reality show in versione nip (condotta da Barbara D'Urso) insieme a Iva Zanicchi. Cristiano Malgioglio è intervenuto durante la diretta del GF Vip 2020 tuonando su Twitter."Gli opinionisti del Grande Fratello? Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone". Una chiara frecciata quella del visto che parlare del colore delle poltrone equivale a dire non avere di meglio da commentare.









Gli opinionisti del @GrandeFratello ? Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone. — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) January 8, 2020

Insomma il cantautore, con questa battuta, ha fatto capire chiaramente di non averli apprezzati. E il suo stesso parere è stato espresso da tantissimi telespettatori ieri sui social, che invece hanno ricordato le ‘gesta’ di Malgy durante il suo GF: “Ti amiamo”, “Zia Malgy ci manchi”, “Ci manchi come l’acqua nel deserto”, sono solo alcuni dei commenti lasciati dai fan sotto al tweet velenoso di Malgioglio.

