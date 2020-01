“Rischia l’eliminazione”. GF Vip, è già bufera sul concorrente big: “È gravissimo”

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata mercoledì 8 gennaio 2020. Al timone della nuova stagione c’è Alfonso Signorini che per la prima volta si trova ad affrontare la sfida del GF Vip senza la sua Ilary Blasi. Al suo fianco, però, ci sono due opinionisti d’eccezione: Pupo e Wanda Nara. La prima puntata è subito iniziata con un ricordo commovente, il ricordo di Pietro Taricone, il concorrente della prima edizione del Grande Fratello che è morto 10 anni fa a seguito di un incidente con il paracadute.

"Io voglio dedicare questa edizione a una mamma che 10 anni fa ha perso suo figlio… Questo ragazzo 20 anni fa è uscito da questa porta rossa ed è Pietro Taricone" ha detto Salvo Veneziano, ex concorrente del Grande Fratello insieme a Taricone che è entrato nella casa del GF Vip. Alfonso Signorini ha molto gradito quel pensiero e ha detto: "Questa è una delle pagine del programma che io amo di più, grazie".

















Oltre a questo momento commovente, però, c'è stato dell'altro. Dopo neanche 24 ore dall'inizio della nuova edizione, c'è già un concorrente che rischia l'eliminazione. Si tratta di Fabio Testi. L'attore, 78 anni, nella prima puntata del reality è stato nominato da tutte le donne in gara. Non è un'eliminazione definitiva, intendiamoci. Per ora Fabio Testi dovrà vivere con quelli che Signorini chiama i supereroi del GF. Cioè Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini.















Ma cosa è successo? Quando è finito nella suite "speciale", Fabio Testi ha avuto un'uscita infelice e sessista che non è piaciuta. E che potrebbe addirittura costargli l'eliminazione. Dopo i titoli di coda della prima puntata del GF Vip, Sergio Volpini, si è domandato "Ma perché l'hanno buttato fuori?". E Fabio Testi ha replicato, ridendo, così: "Perché avevano paura di essere violentate". Ecco il video. Parole che non sono piaciute neanche un po' e che hanno fatto finire Testi nella bufera.









Nel trambusto che c’era a fine puntata Alfonso Signorini non ha sentito ma è certo che non lascerà correre così quelle parole. Di sicuro nella prossima puntata ne parlerà e prenderà provvedimenti. Fabio Testi è uno degli attori italiani più amati e, nel video di presentazione del GF Vip, ha parlato delle donne della sua vita tra le quali c’è anche Katia Ricciarelli cioè la ex moglie di Pippo Baudo. Chissà come finirà la faccenda…

