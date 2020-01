Vi abbiamo riferito dell’incredibile sfogo della Dama del Trono Over di ‘Uomini e Donne’, Valentina Autiero, che ha interrotto la relazione con Erik. La donna si ritiene inadeguata: “Mi sento un po’ inadeguata io. Come se qualsiasi cosa faccia non vengo mai capita o apprezzata. A 40 anni qualche domanda comincio a farmela…Voglio una famiglia pure io. Non arrivo mai. Se sono dolce non vado bene, se sono aggressiva non vado bene, se sono tante cose messe assieme non vado bene”.

Ed ancora: "Io devo accettare sempre tutto, e gli altri per me si fermano sempre alla prima difficoltà. Quindi boh!". Domani, giovedì 9 gennaio, ci saranno invece importanti novità durante la puntata. Jean Pierre, Antonella ed Aurora sono ad una svolta, mentre Enzo Capo e Pamela Barretta devono annunciare una cosa importante. Ma andiamo a vedere nei dettagli cosa succederà.

















Al termine della discussione con toni accesi tra la vulcanica Tina Cipollari ed Aurora, la corteggiatrice di Jean Pierre si accomoderà al centro dello studio insieme a lui e ad Antonella, la sua rivale in amore. Ed il cavaliere commetterà una gaffe pazzesca. Essendosi dimenticato di comprare un regalo per il compleanno di Antonella, riciclerà dei fiori donati in precedenza da Aurora. Oltre a Tina, perplesso anche l'altro opinionista Gianni Sperti.























Jean Pierre sta comunque portando avanti la conoscenza con entrambe, anche se Antonella sembra averlo conquistato maggiormente. Aurora nutre dei dubbi riguardante la differenza d'età, ma non resta che aspettare ancora per comprendere se ci sarà una rottura tra di loro. Non è escluso che l'uomo ed Aurora continueranno a frequentarsi. Ma come detto, i grandi protagonisti saranno anche i fidanzati Enzo e Pamela.

La relazione è arrivata ad un punto molto importante e pare che la Barretta abbia presentato suo figlio al partner. L’obiettivo è rafforzare ancora di più il legame e chissà poter avere dei figli. Già precedentemente si era intuito comunque che la coppia avesse il desiderio di diventare mamma e papà nel breve periodo. Sperti e Cipollari sono molto contenti di ciò che sta accadendo, mentre Gemma Galgani si commuove come sempre. Regna sovrano il mistero invece su Juan Luis Ciano. Non si sa con esattezza che tipo di decisione prenderà, se restare nel programma o abbandonarlo una volta per tutte.

